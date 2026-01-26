Κερδών συνέχεια για το πετρέλαιο εν μέσω των ανησυχιών για την ενεργειακή προσφορά

Με θετικά πρόσημα κινούνται τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, με τις ανησυχίες για την ενεργειακή προσφορά να ωθούν τους επενδυτές στον «μαύρο χρυσό».

Μετά από τις 09:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Απριλίου- ανέβαιναν 0,78% στα 65,57 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Μαρτίου- κέρδιζαν 0,72% στα 61,48 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου -παράδοσης Φεβρουαρίου- ισχυροποιούνταν 6,2% στα 42,53 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα τα συμβόλαια του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο 2,7%.

Τα κέρδη της Δευτέρας έρχονται καθώς η παραγωγή αργού πετρελαίου των ΗΠΑ έχει μειωθεί κατά περίπου 250.000 βαρέλια την ημέρα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης στην παραγωγή του πετρελαίου στο πεδίο Μπάκεν στην Οκλαχόμα και σε τμήματα του Τέξας, ανέφεραν αναλυτές της JP Morgan.

Στις γεωπολιτικές εξελίξεις, το πετρέλαιο ωφελείται από την ένταση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς σημαντικές δυνάμεις του αμερικανικού στρατού αναμένεται να φτάσουν στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, μετέδωσε το Reuters.

Η δήλωση του προέδρου Ντόλαντ Τραμπ ότι μια αμερικανική αρμάδα πλέει προς το Ιράν έχει αναζωπυρώσει τους φόβους για διακοπή του εφοδιασμού, προσθέτοντας ένα ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές του αργού πετρελαίου και ενισχύοντας την αποστροφή από τον κίνδυνο σε ευρύτερο επίπεδο σήμερα το πρωί», ανέφερε ο αναλυτής της IG Market, Τόνι Συκμόρ.



Την Παρασκευή, ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση «ως έναν ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας».