Κέρδη για τον χρυσό, εν μέσω των ανησυχιών για την πορεία των χρηματιστηρίων

Ανοδικά πρόσημα εμφανίζουν για την Τετάρτη οι τιμές του χρυσού, με το πολύτιμο μέταλλο να ωφελείται από τις σημαντικές απώλειες στα διεθνή χρηματιστήρια, στη λογική του «ασφαλούς» επενδυτικού καταφυγίου.

Μετά από τις 08:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- ανέβαινα 0,42% στα 3.977 δολάρια ανά ουγγιά.

Η spot τιμή του χρυσού ενισχυόταν 0,9% στα 3.967 δολάρια ανά ουγγιά.

Τα κέρδη έρχονται μετά από την ισχυρή πτώση που εμφάνισαν για την Πέμπτη οι δείκτης του αμερικανικού χρηματιστηρίου ( με απώλειες στο 2% για τον τεχνολογικού Nasdaq).

Σημειώνεται πως οι CEOs της Morgan Stajley και της Goldman Sachs προειδοποίησαν την Τρίτη για το ενδεχόμενο μιας απότομης πτώσης στις παγκόσμιες μετοχές, ενισχύοντας τις «φωνές» που το τελευταίο χρονικό διάστημα κάνουν λόγο για «φούσκα» λόγω της ανόδου που έχει καταγραφεί στον κλάδο της τεχνολογίας εν μέσω της ζήτησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Παράλληλα, το «πάγωμα» (shutdown) στη λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ μπήκε την Τετάρτη στην 36η μέρα, και ενισχύοντας την αβεβαιότητα για τις επιπτώσεις που θα έχει η... παράλυση στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αναλυτές αναμένουν να δουν τα στοιχεία της ADP για την πορεία της αμερικανικής αγοράς εργασίας, τα οποία μπορούν να «ρίξουν» φως στο κατά πόσο η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα προχωρήσει στη νομισματική πολιτική της για τους επόμενους μήνες.

Υπενθυμίζεται πως ο χρυσός τείνει να ενισχύεται σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων στις ΗΠΑ.