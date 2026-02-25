Κέρδη για τον χρυσό εν μέσω αβεβαιότητας λόγω των δασμών Τραμπ - Ισχυρή άνοδος άνω του 3% για το ασήμι

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του χρυσού την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν προς το πολύτιμο μέταλλο, σταθμίζοντας την αβεβαιότητα σχετικά με τους αμερικανικούς δασμούς μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που ακύρωσε μια σειρά μέτρων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού καταγράφει άνοδο 0,83% στα 5.186,67 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures του πολύτιμου μετάλλου καταγράφουν επίσης άνοδο της τάξης του 0,6% στα 5.207,59 δολάρια ανά ουγγιά. Ο χρυσός έκλεισε την προηγούμενη συνεδρίαση με πτώση άνω του 1%, καθώς οι επενδυτές κλείδωσαν τα κέρδη τους μετά την άνοδο του χρυσού σε υψηλό τριών εβδομάδων νωρίτερα την ίδια μέρα.

«Η επιστροφή της κινεζικής αγοράς, σε συνδυασμό με την αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, διατηρεί την ελκυστικότητα του χρυσού και, σε κάποιο βαθμό, και του αργύρου», δήλωσε ο Kyle Rodda, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην Capital.com.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να εισπράττουν προσωρινό παγκόσμιο δασμό εισαγωγής 10% την Τρίτη, αλλά η Ουάσιγκτον εργάζεται για να τον αυξήσει στο 15%, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, σπέρνοντας σύγχυση σχετικά με τις δασμολογικές πολιτικές του Τραμπ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου την περασμένη εβδομάδα.

Εν τω μεταξύ, δύο αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ δεν έδειξαν καμία πρόθεση να αλλάξουν σύντομα τη ρύθμιση της πολιτικής επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας.

Σύμφωνα με το FedWatch Tool της CME, οι αγορές αναμένουν επί του παρόντος τρεις μειώσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης φέτος.

«Υπάρχει ακόμη αρκετός χώρος για περαιτέρω άνοδο του χρυσού, ειδικά αν όλα τα στοιχεία που ωθούν τις τιμές του χρυσού προς τα πάνω, όπως η δημοσιονομική πολιτική των ΗΠΑ και η εξωτερική πολιτική, συνεχίσουν να υφίστανται», πρόσθεσε ο Rodda.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, σημειώνει ισχυρή άνοδο 3,32% στα 90,41 δολάρια ανά ουγγιά, ο χαλκός κερδίζει 0,51% στα 5,96 δολάρια ανά λίβρα, ο λευκόχρυσος σημειώνει επίσης ισχυρή άνοδο 4,48% στα 2.285,3 δολάρια ανά ουγγιά και το παλλάδιο καταγράφει κέρδη της τάξης του 0,92% στα 1.834,5 δολάρια ανά ουγγιά.