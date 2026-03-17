Κέρδη για χρυσό και ασήμι, με την προσοχή στραμμένη στο πετρέλαιο και τη Μέση Ανατολή

Άνοδο παρουσιάζουν οι τιμές του χρυσού και του ασημιού την Τρίτη, με το ενδιαφέρον να παραμένει στραμμένο στις τιμές του πετρελαίου, στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, καθώς και σε μια σειρά από επικείμενες συνεδριάσεις κεντρικών τραπεζών αυτή την εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,62% στα 5.037,54 δολάρια ανά ουγγιά. Ομοίως και τα futures με κέρδη της τάξης του 0,81% στα 5.042,66 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων ενισχύθηκαν από την πτώση του δολαρίου κατά 0,5% τη Δευτέρα, καθώς το αμερικανικό νόμισμα υποχώρησε μετά από δύο εβδομάδες ισχυρών κερδών.

Αυτό οφείλεται κυρίως στην απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου τη Δευτέρα, εν μέσω ορισμένων κινήσεων ρευστοποίησης κερδών και καθώς αναφορές έδειξαν ότι μερικά πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ.

Ο χρυσός έχει υποαποδώσει σε μεγάλο βαθμό με την έλευση της σύγκρουσης με το Ιράν, καθώς η αυξημένη ζήτηση για χρυσό ως ασφαλές καταφύγιο αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις ανησυχίες για τις πληθωριστικές επιπτώσεις του πολέμου.

Οι αγορές φοβούνταν ότι μια απότομη αύξηση του παγκόσμιου πληθωρισμού λόγω του πετρελαίου θα προκαλέσει μια πιο επιθετική στάση από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες, διατηρώντας τα επιτόκια υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Μια σειρά από μεγάλες κεντρικές τράπεζες πρόκειται να συνεδριάσουν αυτή την εβδομάδα, ξεκινώντας με την Τράπεζα της Αυστραλίας την Τρίτη. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και η Τράπεζα του Καναδά θα συνεδριάσουν την Τετάρτη.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας, η Ελβετική Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα της Αγγλίας και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα λάβουν απόφαση σχετικά με τα επιτόκια την Πέμπτη.

Όσον αφορά το ασήμι, η τιμή spot σημείωνει άνοδο της τάξης του 1,78% στα 82.18 δολάρια ανά ουγγιά. Τα futures κερδίζουν κατά 2,11% στα 82,38 δολάρια ανά ουγγιά.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, η πλατίνα παρουσιάζει σημαντικά κέρδη της τάξης του 3,04% στα 2.158,5 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο σημειώνει άνοδο της τάξης του 1,59% στα 1.633,5 δολάρια ανά ουγγιά.