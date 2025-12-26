Ιστορικό ράλι σε χρυσό, ασήμι και πλατίνα - Το ασήμι ξεπερνά τα 75 δολάρια για πρώτη φορά

Ο χρυσός, το ασήμι και η πλατίνα κατέγραψαν ιστορικά υψηλά την Παρασκευή, καθώς η μειωμένη ρευστότητα ενόψει του τέλους της χρονιάς και οι προσδοκίες για περισσότερες μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τα πολύτιμα μέταλλα, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων οικονομικών και γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.

Η τιμή του αργύρου ξεπέρασε σήμερα το συμβολικό όριο των 75 δολαρίων ανά ουγγιά για πρώτη φορά στην ιστορία, καθώς τα πολύτιμα μέταλλα και τα μέταλλα βιομηχανικής χρήσης ευρύτερα έχουν φθάσει σε τιμές ύψους άνευ προηγουμένου

Το ασήμι εκτοξεύθηκε σήμερα στα 75,15 δολάρια ανά ουγγιά (31,1 γραμμάρια), καταγράφοντας άνοδο 4,87%. Ο χρυσός σημείωσε επίσης νέο ιστορικό υψηλό, στα 4.543,20 δολάρια ανά ουγγιά, με κέρδη 0,90%, ενώ η πλατίνα κατέγραψε νέο ρεκόρ, «σκαρφαλώνοντας» στα 2.435,60 δολάρια ανά ουγγιά, με άνοδο 8,33%.

Το παλλάδιο κινείται επίσης έντονα ανοδικά, ενισχυόμενο κατά 4,79%, στα 1.893,50 δολάρια ανά ουγγιά.

Από τον Ιανουάριο η τιμή του χρυσού έχει καταγράψει άνοδο 70% και αυτή του αργύρου 150%, ετήσιες επιδόσεις που μπορούν να συγκριθούν μόνο με εκείνες του 1979.

Τα πολύτιμα μέταλλα θεωρούνται κατεξοχήν αξίες καταφύγια, με άλλα λόγια ασφαλείς πόροι μακροπρόθεσμα, κι αποκτώνται από κεντρικές τράπεζες, επενδυτικούς θεσμούς και ιδιώτες που έχουν σκοπό να καλύψουν τα νώτα τους, ιδίως σε περιόδους αβεβαιότητας.

«Η περιορισμένη ρευστότητα στο τέλος του έτους, οι προσδοκίες για παρατεταμένες μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ, το ασθενέστερο δολάριο και η έξαρση των γεωπολιτικών κινδύνων συνδυάζονται για να ωθήσουν τα πολύτιμα μέταλλα σε νέα ιστορικά υψηλά», σημείωσε ο Kelvin Wong, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην OANDA.

Όπως πρόσθεσε, κοιτώντας προς το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο χρυσός θα μπορούσε να κινηθεί προς τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι έχει τη δυναμική να προσεγγίσει τα 90 δολάρια.

Ο χρυσός και το ασήμι ενισχύονται από τις κινήσεις επενδυτών με φόντο τον γεωπολιτικό κίνδυνο που συνδέεται με την κρίση ΗΠΑ-Βενεζουέλας.

Το δολάριο και τα αξιόγραφα του αμερικανικού δημοσίου, που γενικά θεωρούνται επίσης αξίες καταφύγια ανταγωνιστικά των πολύτιμων μετάλλων, έχουν γίνει λιγότερο ελκυστικές τοποθετήσεις φέτος.

Οι αβεβαιότητες για την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ συνέβαλαν στην τάση αυτή, που ενισχύεται εξαιτίας της προοπτικής περαιτέρω μειώσεων των επιτοκίων της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed), που κάνει το δολάριο λιγότερο ενδιαφέρον για αρκετούς επενδυτές.

Ορισμένοι επενδυτές εκφράζουν ανησυχία για τα κρατικά χρέη μεγάλων οικονομιών και τη φούσκα του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι αβεβαιότητες ωθούν έτσι προς τα πάνω τις τιμές των μετάλλων καθώς επενδυτές κρίνουν σοφό να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους, σημείωσε ο Τζον Πλασάρ, αναλυτής της Cité Gestion Private Bank. «Τα μέταλλα γίνονται μάλλον διασφάλιση, παρά κερδοσκοπικές τοποθετήσεις», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.