Ιράκ: Αύξηση των εξαγωγών πετρελαίου - «Θα αποφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια» λέει η SOMO

Το Ιράκ αύξησε τις εξαγωγές πετρελαίου μετά τη σταδιακή άρση των εθελοντικών περικοπών παραγωγής στο πλαίσιο συμφωνίας του OPEC+, σύμφωνα με τον κρατικό οργανισμό πετρελαίου SOMO.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οκτώ μέλη του OPEC+ συμφώνησαν να αυξήσουν την παραγωγή από τον Οκτώβριο κατά 137.000 βαρέλια ημερησίως. Ο OPEC+ αυξάνει την παραγωγή από τον Απρίλιο, έπειτα από χρόνια περικοπών για τη στήριξη της αγοράς πετρελαίου.

Η αύξηση των ιρακινών εξαγωγών αναμένεται να αποφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετα έσοδα με βάση τα σημερινά επίπεδα τιμών, δήλωσε ο γενικός διευθυντής της SOMO, Άλι Νιζάρ Αλ-Σατάρι, στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράκ.

Δεν καθόρισε το ακριβές μέγεθος της αύξησης των εξαγωγών, αλλά δήλωσε ότι μια επιπλέον παραγωγή 200.000 βαρελιών την ημέρα θα ενίσχυε σημαντικά τα κρατικά έσοδα.

Οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράκ ανήλθαν κατά μέσο όρο στα 3,38 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Αύγουστο, σύμφωνα με το υπουργείο Πετρελαίου. Η SOMO αναμένει ότι ο μέσος όρος των εξαγωγών του Σεπτεμβρίου θα κυμανθεί μεταξύ 3,4 και 3,45 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως.

Ο Ιρακινός πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σια αλ-Σουντανί δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι ελπίζει πως οι υπόλοιποι παραγωγοί θα επανεξετάσουν την ποσοστωση εξαγωγών πετρελαίου του Ιράκ, ώστε να αντανακλά καλύτερα τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας.

Το Ιράκ, που θεωρείται ο μεγαλύτερος υπερπαραγωγός του OPEC, δέχεται πιέσεις από την ομάδα να μειώσει την παραγωγή, ώστε να αντισταθμίσει το γεγονός ότι άντλησε περισσότερο πετρέλαιο από την συμφωνημένη ποσόστωση. Ήταν μία από τις χώρες που υπέβαλαν σχέδια τον Απρίλιο για πρόσθετες περικοπές παραγωγής, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις ποσοστώσεις.