Ήπιες διακυνάνσεις για το πετρέλαιο την Τρίτη - Το ενδιαφέρον σε Μέση Ανατολή και Ρωσία

Χωρίς ξεκάθαρη κατεύθυνση κινούνται για την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου, με τους επενδυτές να αναμένουν τις γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν τη ζήτηση και την προσφορά του «μαύρου χρυσού».

Μετά από τις 09:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) τα futures του Brent -παράδοσης Απριλίου- κέρδιζαν 0,16% στα 69,16 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα futures του αμερικανικού αργού -παράδοσης Μαρτίου- ανέβαιναν 0,11% στα 64,43 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα futures του ευρωπαϊού φυσικού αερίου, παράδοσης Μαρτίου, έχαναν 0,4% στα 33,35 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα και εν μέσω της έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν η Ουάσινγκτον εξέδωσε προειδοποίηση προς τα πλοία υπό αμερικανική σημαία να αποφύγουν όσο μπορούν την πλεύση κοντά στα ιρανικά ύδατα.

Η προειδοποίηση έρχεται στον απόηχο των επαφών που είχαν την περασμένη εβδομάδα εκπρόσωποι των δύο χωρών στο Ομάν, με Αμερικανό αξιωματούχο να χαρακτηρίζει τις συζητήσεις ως «μια καλή αρχή» και να προσθέτει πως θα συνεχιστούν, όπως μετέδωσε το Reuters.

Κοντά στο 1/5 ο του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ μεταξύ του Ομάν και του Ιράν, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε κλιμάκωση στην περιοχή σημαντικό κίνδυνο για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο.

Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε την επέκταση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας ώστε να συμπεριλάβει λιμάνια στη Γεωργία και την Ινδονησία που διακινούν ρωσικό πετρέλαιο, για πρώτη φορά η Ένωση στοχεύει λιμάνια σε τρίτες χώρες.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος των προσπαθειών για την αυστηροποίηση των κυρώσεων κατά του ρωσικού πετρελαίου, μιας βασικής πηγής εσόδων για τη Μόσχα, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.