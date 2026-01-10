ΗΠΑ: Ο Τραμπ πιέζει πετρελαϊκούς κολοσσούς να επιστρέψουν στη Βενεζουέλα

Μια εβδομάδα μετά την αμερικανική επίθεση στο Καράκας που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποδέχθηκε χθες Παρασκευή στον Λευκό Οίκο στελέχη πετρελαϊκών κολοσσών, τους οποίους προέτρεψε να εκμεταλλευθούν τις εξελίξεις για να αποκτήσουν πρόσβαση στα τεράστια αποθέματα της Βενεζουέλας, διαβεβαιώνοντάς τους πως οι επενδύσεις τους θα είναι «απολύτως ασφαλείς». Ωστόσο, τα επιχειρήματα του Αμερικανού προέδρου δεν φάνηκαν να πείθουν ορισμένους.

Στη σύσκεψη αυτή εκπροσωπήθηκαν μεγάλες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων πολλών αμερικανικών, της ιταλικής Eni και της ισπανικής Repsol.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, πετρελαϊκοί κολοσσοί είναι έτοιμοι να επενδύσουν «τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια» στη Βενεζουέλα.

«Θα έχετε απόλυτη ασφάλεια» για να δραστηριοποιηθείτε, διαβεβαίωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησης, χωρίς να υπεισέλθει σε διευκρινίσεις καθώς έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας για την προστασία των δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων πετρελαίου.

Υπογράμμισε όμως ότι όλα θα γίνουν υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, οι οποίες θα αποφασίσουν ποιες πετρελαϊκές εταιρείες θα εκμεταλλευτούν τα τεράστια αποθέματα στη Βενεζουέλα. «Θα συνδιαλέγεστε απευθείας μαζί μας, δεν θα συνδιαλέγεστε με τη Βενεζουέλα», τόνισε ο Τραμπ.

Επιφυλακτικοί εμφανίστηκαν ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους. Μεταξύ αυτών, ο διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής ExxonMobil Ντάρεν Γουντς, ο οποίος είπε: «Τα περιουσιακά μας στοιχεία έχουν κατασχεθεί δύο φορές σε αυτήν τη χώρα, επομένως μπορείτε να φανταστείτε ότι προκειμένου να επιστρέψουμε για τρίτη φορά θα απαιτούνταν αρκετά σημαντικές αλλαγές». Υπό τις παρούσες συνθήκες, θα ήταν «αδύνατον να επενδύσουμε» εκεί, συμπλήρωσε.

Η ανταγωνίστριά της Chevron – η οποία διατήρησε την άδειά της στη Βενεζουέλα – εμφανίστηκε πιο ενθουσιώδης στην προοπτική που παρουσιάζεται. Ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής εταιρείας Μαρκ Νέλσον τόνισε πως η Chevron είναι «πρόθυμη να βοηθήσει τη Βενεζουέλα να οικοδομήσει ένα καλύτερο μέλλον».

Η ExxonMobil και η ConocoPhillips αποσύρθηκαν από τη Βενεζουέλα το 2007, απορρίπτοντας τα σχέδια εθνικοποιήσεων του πρώην ηγέτη Ούγκο Τσάβες.

Σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η ConocoPhillips αναφέρει ότι εκτίμησε τη συζήτηση σχετικά με την «ετοιμότητα της Βενεζουέλας να δεχθεί επενδύσεις».

Μετά τη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ αναγνώρισε ότι «θα απαιτηθεί χρόνος» έως ότου επανεκκινήσει η παραγωγή πετρελαίου στη Βενεζουέλα.

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα αργού πετρελαίου παγκοσμίως, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚ. Ανέρχονται σε περισσότερα από 300 δισεκατομμύρια βαρέλια, περισσότερα από της Σαουδικής Αραβίας (267 δισεκ.) και του Ιράν. Παρ’ όλα αυτά, η παραγωγή της είναι μέτρια, περιορισμένη σε περίπου 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως, γεγονός που αποδίδεται σε ανεπαρκείς επενδύσεις και στις αμερικανικές κυρώσεις.

Η αναβάθμιση των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων θα απαιτούσε επενδύσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις ανησυχίες για πολιτική αστάθεια.

Επί του παρόντος, η Ουάσινγκτον αποκλείει τη διεξαγωγή εκλογών στη Βενεζουέλα, προτιμώντας να συνομιλεί με την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, στην οποία ο Λευκός Οίκος σκοπεύει να «υπαγορεύει» τις αποφάσεις του.