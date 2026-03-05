ΗΠΑ και Ιαπωνία εξετάζουν ένα πυρηνικό έργο, στη συμφωνία των 550 δισ. δολαρίων για επενδύσεις

Οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμπεριλάβουν ένα πυρηνικό πρόγραμμα -στο οποίο συμμετέχει η Westinghouse- στο πακέτο επενδύσεων ύψους 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων που η Ιαπωνία έχει δεσμευτεί να πραγματοποιήσει στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της διμερούς εμπορικής συμφωνίας, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, από πηγές που είναι εξοικειωμένες με τα σχέδια.

Το 2025 στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας, η Ιαπωνία δεσμεύτηκε να αγοράζει αμερικανικά προϊόντα αξίας 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας συμφώνησε επίσης να επενδύσει 550 δισεκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Την εποχή εκείνη, ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ, χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορική» και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιήσουν την ιαπωνική επένδυση ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων «για την κατασκευή της ενεργειακής μας υποδομής, την κατασκευή τσιπ, την εξόρυξη κρίσιμων ορυκτών και τη ναυπηγική, για να αναφέρουμε μερικά παραδείγματα».



Το σχέδιο για ένα πυρηνικό έργο, καθώς και για μια μονάδα εξευγενισμού χαλκού, βρίσκεται υπό συζήτηση και θα μπορούσε να συζητηθεί λεπτομερώς αργότερα αυτό το μήνα, όταν η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Λευκό Οίκο στις 19 Μαρτίου.



Η Westinghouse, η οποία ενδέχεται να συμμετάσχει στο πυρηνικό έργο, αναφέρθηκε ως εταιρεία που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την υλοποίηση έργων στον τομέα της ενέργειας, σύμφωνα με ένα κοινό ενημερωτικό δελτίο για τις επενδύσεις Ιαπωνίας-ΗΠΑ.

Μέχρι στιγμής, η Ιαπωνία έχει δεσμεύσει 36 δισεκατομμύρια δολάρια ως πρώτη δόση της δέσμευσής της για επενδύσεις 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας του περασμένου έτους, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων για την κατασκευή ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας φυσικού αερίου 9,2 γιγαβάτ στο Οχάιο.



Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων από την πρώτη δόση της επένδυσης θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του μεγαλύτερου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, με χωρητικότητα 9,2 GW.

«Θα ενισχύσουμε την αξιοπιστία του δικτύου, θα επεκτείνουμε την βασική ισχύ και θα υποστηρίξουμε την αμερικανική βιομηχανία με προσιτή ενέργεια» είχε αναφέρει ο Λούτνι. Ο σταθμός θα κατασκευαστεί στο Οχάιο. Η εγκατάσταση θα λειτουργεί από θυγατρική της ιαπωνικής SoftBank, την SB Energy.



Τα υπόλοιπα 36 δισεκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν σε ένα εργοστάσιο συνθετικών διαμαντιών και ένα λιμάνι πετρελαίου βαθέων υδάτων στον Κόλπο. «Αυτό το έργο αναμένεται να αποφέρει 20-30 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε εξαγωγές αμερικανικού αργού πετρελαίου, να εξασφαλίσει την εξαγωγική ικανότητα των διυλιστηρίων μας και να ενισχύσει τη θέση της Αμερικής ως κορυφαίου προμηθευτή ενέργειας στον κόσμο», σύμφωνα με τον Λούτνικ.