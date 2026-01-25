ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ επενδύει $1,6 δισ. στις σπάνιες γαίες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προγραμματίζουν την επένδυση 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην εταιρεία εξόρυξης σπάνιων γαιών USA Rare Earth με έδρα την Οκλαχόμα, και θα αποκτήσουν μερίδιο 10% στην εταιρεία, όπως ανέφεραν οι Financial Times το Σάββατο, επικαλούμενοι πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η κυβερνητική επένδυση και μια ξεχωριστή συμφωνία ιδιωτικής χρηματοδότησης ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων αναμένονται να ανακοινωθούν τη Δευτέρα, σύμφωνα με την αναφορά.

Η κυβέρνηση θα αποκτήσει 16,1 εκατομμύρια μετοχές της εταιρείας σπάνιων γαιών, μαζί με δικαιώματα αγοράς για επιπλέον 17,6 εκατομμύρια, και οι δύο στα 17,17 δολάρια, όπως ανέφερε η αναφορά.

Η Ουάσινγκτον δήλωσε τον Δεκέμβριο του περασμένου χρόνου ότι προγραμματίζει περισσότερες «ιστορικές διαπραγματεύσεις» με τον τομέα εξόρυξης των ΗΠΑ προκειμένου να αυξήσει την εγχώρια παραγωγή λιθίου, σπάνιων γαιών και άλλων ορυκτών που χρησιμοποιούνται για την εθνική ασφάλεια, μειώνοντας την εξάρτησή της από την Κίνα, η οποία έχει χρησιμοποιήσει τη δύναμή της στα ορυκτά ως μοχλό στις εμπορικές διαπραγματεύσεις.

Πέρυσι, η διοίκηση απέκτησε συμμετοχές σε εταιρείες όπως η MP Materials, η Lithium Americas και η Trilogy Metals.

Η συμφωνία με την USA Rare Earth ήταν «επικεντρωμένη στην ενίσχυση των κρίσιμων και στρατηγικών ορυκτών που είναι ζωτικής σημασίας για την αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών και την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε υπεύθυνος του γραφείου CHIPS του Υπουργείου Εμπορίου των Η.Π.Α., το οποίο παρέχει κινήσεις ενίσχυσης για επενδύσεις και εξοπλισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εταιρεία έχει επίσης προσλάβει την Cantor Fitzgerald, μια εταιρεία επενδυτικής τραπεζικής και διαμεσολάβησης με επικεφαλής τον Μπράντον Λάτνικ, γιο του Υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λάτνικ, για να ηγηθεί προσπαθειών για τη συγκέντρωση περισσότερων από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε νέα κεφάλαια, σύμφωνα με το FT.

Η USA Rare Earth αναπτύσσει μια εξόρυξη στην περιοχή Σιέρα Μπλάνκα του Τέξας και μια εγκατάσταση κατασκευής νεομαγνητών στο Στίλγουοτερ της Οκλαχόμα, η οποία αναμένεται να αρχίσει τη λειτουργία της το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η εταιρεία, που έχει κεφαλαιοποίηση 3,45 δισ. δολαρίων, έχει αναδειχθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς νεομαγνητών στις Ηνωμένες Πολιτείες.