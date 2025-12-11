IEA: Τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου έπεσαν στo χαμηλότερο επίπεδο από την πανδημία Covid

Τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων της Ρωσίας έφθασαν τον Νοέμβριο "στο χαμηλότερο επίπεδο" από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, ακόμη και μετά την κρίση της πανδημίας της Covid-19, ανέφερε η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA) στη μηνιαία έκθεσή της.

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων της Ρωσίας μειώθηκαν κατά 420.000 βαρέλια την ημέρα, για να φθάσουν τα 6,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα στον Νοέμβριο, στο "πιο χαμηλό επίπεδο από την έναρξη του πολέμου" και "από την πανδημία της Covid", υπογραμμίζει η IEA στην έκθεσή της που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

"Η μείωση των ποσοτήτων που εξήχθησαν, σε συνδυασμό με τις πιο χαμηλές τιμές, είχαν αποτέλεσμα να μειωθούν τα έσοδα στα 11 δισεκατομμύρια δολάρια, 3,6 δισεκ. λιγότερα σε σχέση με πέρυσι τον Νοέμβριο", διευκρινίζει η Υπηρεσία Ενέργειας του ΟΟΣΑ.

Ο ενεργειακός τομέας, ο οικονομικός πνεύμονας της Ρωσίας, τελεί υπό την πίεση των δυτικών κυρώσεων που έχουν στόχο να 'στεγνώσουν' τη χρηματοδότηση του πολέμου που έχει εξαπολύσει η Μόσχα στην Ουκρανία και την εντατικοποίηση από φέτος το καλοκαίρι των ουκρανικών πληγμάτων που έχουν στόχο διυλιστήρια και υποδομές υδρογονανθράκων.

Πιο αναλυτικά, οι εξαγωγές ρωσικού αργού μειώθηκαν τον Νοέμβριο κατά 290.000 βαρέλια την ημέρα σε μηνιαία βάση, ενώ οι εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων υποχώρησαν κατά 130.000 βαρέλια την ημέρα.

Ειδικότερα, σημειώνει η IEA, οι ρωσικές εξαγωγές μέσω της Μαύρης Θάλασσας μειώθηκαν κατά 42% φθάνοντας τα 910.000 βαρέλια την ημέρα, "λόγω των πρόσφατων ουκρανικών επιθέσεων που είχαν στόχο πλοία και εγκαταστάσεις του 'σκιώδους στόλου'", που χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων.

Σύμφωνα με την ΙΕΑ, η Τουρκία και η Ινδία εμφανίζονται ως "οι δύο κύριοι προορισμοί που επηρεάστηκαν από αυτήν την υποχώρηση".