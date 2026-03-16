Bloomberg για Στενά του Ορμούζ

Η Σαουδική Αραβία προσφέρει στους μακροχρόνιους πελάτες πετρελαίου τη δυνατότητα να παραλάβουν τις ποσοστώσεις τους για τον Απρίλιο μέσω του λιμανιού Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας, καθώς προετοιμάζεται για παρατεταμένες διακοπές στη διέλευση των Στενών του Ορμούζ, μετέδωσε τη Δευτέρα το Bloomberg.

Οι αγοραστές που θα επιλέξουν το Γιανμπού θα λάβουν μόνο ένα μέρος της μηνιαίας προμήθειάς τους, λόγω περιορισμών στη χωρητικότητα του αγωγού προς το λιμάνι.

Η άλλη επιλογή είναι η παραλαβή πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο, αλλά με τον κίνδυνο να μην λάβουν καθόλου αν το στενό παραμείνει κλειστό, ανέφεραν traders με γνώση του θέματος.

Η Aramco, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, εξήγαγε 7,2 εκατομμύρια βαρέλια αργού τον περασμένο μήνα, πριν το Ιράν αποκλείσει ουσιαστικά το Ορμούζ, τα περισσότερα από τα οποία εξήχθησαν από τους τερματικούς σταθμούς της στον Κόλπο, στο Ρας Τανουρά και στο Τζουάιμα. Οι Σαουδάραβες διαθέτουν αγωγό χωρητικότητας 5 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα που διασχίζει τη χώρα μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα, αν και η εξαγωγική ικανότητα στο Γιανμπού ενδέχεται να είναι μικρότερη από αυτή.

Η Aramco δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο που της στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκτός των κανονικών ωρών εργασίας.

Οι Σαουδάραβες συνήθως πωλούν όλο το πετρέλαιό τους μέσω μακροπρόθεσμων συμβολαίων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων προορίζεται για την Ασία. Η Sinopec, η μεγαλύτερη εταιρεία διύλισης της Κίνας, μειώνει τους ρυθμούς λειτουργίας κατά 10% για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις, ενώ η Ιαπωνία έχει αρχίσει να απελευθερώνει αργό από τα εθνικά της αποθέματα.

Οι επιλογές αυτές αντανακλούν την αβεβαιότητα σχετικά με το πόσο θα διαρκέσει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και πότε θα ξανανοίξει το Ορμούζ.

Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, οι traders ανέφεραν ότι το πετρέλαιο που φορτώνεται στο Γιανμπού και κατευθύνεται προς την Ασία πιθανότατα θα διατίθεται με βάση την παράδοση -πράγμα που σημαίνει ότι η Aramco αναλαμβάνει τα logistics των μεταφορών- αντί να πωλείται με τη συνήθη βάση φόρτωσης, όπου οι πελάτες οργανώνουν οι ίδιοι τη μεταφορά. Το πετρέλαιο που προσφέρεται στους διυλιστές μέσω του Γιανμπού είναι μόνο της ποιότητας Arab Light.