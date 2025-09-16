Η Ρωσία ενδέχεται να μειώσει την παραγωγή πετρελαίου λόγω ουκρανικών επιθέσεων drone

Η ρωσική εταιρεία πετρελαιαγωγών Transneft, προειδοποίησε τους παραγωγούς ότι ενδέχεται να χρειαστεί να μειώσουν την παραγωγή τους μετά τις επιθέσεις με μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Ουκρανίας σε κρίσιμα λιμάνια εξαγωγής και διυλιστήρια, δήλωσαν τρεις πηγές του κλάδου την Τρίτη.

Σε ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα της, η Transneft χαρακτήρισε την είδηση ​​ως «ψεύτικη» και μέρος του «πολέμου πληροφόρησης» της Δύσης εναντίον της Ρωσίας.

Το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικά ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία από τον Αύγουστο, σε μια προσπάθεια να εμποδίσει την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας στην Ουκρανία και να μειώσει τα έσοδα του Κρεμλίνου, καθώς οι προσπάθειες να τερματιστεί η σύγκρουση μέσω ειρηνευτικών συνομιλιών έχουν βαλτώσει .

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο - Η βασική πηγή χρηματοδότησης της Ρωσίας

Τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αντιπροσωπεύουν μεταξύ του ενός τρίτου και του μισού των συνολικών εσόδων του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της Ρωσίας την τελευταία δεκαετία, καθιστώντας τον τομέα την πιο σημαντική πηγή χρηματοδότησης για την κυβέρνηση.

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τουλάχιστον 10 διυλιστήρια - μειώνοντας την ικανότητα διύλισης της Ρωσίας κατά σχεδόν το ένα πέμπτο σε κάποιο σημείο - και προκάλεσαν ζημιές στα κορυφαία λιμάνια της Βαλτικής Θάλασσας, Ουστ-Λούγκα και Πριμόρσκ, δήλωσαν Ουκρανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι και ρωσικές πηγές της βιομηχανίας.

Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει δημόσια την έκταση της ζημιάς ή τον αντίκτυπό της στην παραγωγή και τις εξαγωγές.

Ωστόσο, η Transneft, η οποία διαχειρίζεται περισσότερο από το 80% όλου του πετρελαίου που εξάγεται στη Ρωσία, έχει περιορίσει τις τελευταίες ημέρες την ικανότητα των πετρελαϊκών εταιρειών να αποθηκεύουν πετρέλαιο στο σύστημα αγωγών της, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές του κλάδου που βρίσκονται κοντά σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες.

Η Transneft έχει επίσης προειδοποιήσει τους παραγωγούς ότι ενδέχεται να αναγκαστεί να δεχθεί λιγότερο πετρέλαιο εάν οι υποδομές της υποστούν περαιτέρω ζημιές, ανέφεραν οι δύο πηγές.

Οι επιθέσεις θα μπορούσαν να αναγκάσουν τη Ρωσία, η οποία αντιπροσωπεύει το 9% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, να μειώσει τελικά την παραγωγή, ανέφεραν οι δύο πηγές και μια τρίτη πηγή που γνωρίζει τις δραστηριότητες άντλησης πετρελαίου.

Οι τρεις πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

«Η εμφάνιση τέτοιων ψευδών ειδήσεων με αναφορά σε ορισμένες ανώνυμες πηγές στο ρωσικό συγκρότημα καυσίμων και ενέργειας προκαλεί ζημιά στην εικόνα της PAO Transneft», ανέφερε η Transneft σε ανακοίνωσή της.

«Μπορεί να προκληθεί μόνο από τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης της κατάστασης στο πλαίσιο του πολέμου πληροφοριών που εξαπολύει η Δύση εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας», πρόσθεσε.

Επιθέσεις με drone: «Οι γρηγορότερα ενεργές κυρώσεις;»

Η Δύση έχει επιβάλει διαδοχικά κύματα κυρώσεων στη Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία, εστιάζοντας σε μεγάλο βαθμό στον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου της. Ωστόσο, η Μόσχα έχει καταφέρει να ανακατευθύνει τις περισσότερες εξαγωγές πετρελαίου προς την Ασία, όπου η Ινδία και η Κίνα είναι οι κύριοι αγοραστές της.

Την περασμένη εβδομάδα, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το μεγαλύτερο πετρελαϊκό λιμάνι της Ρωσίας, το Πριμόρσκ, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου το 2022, αναγκάζοντας προσωρινά τις επιχειρήσεις εκεί να σταματήσουν.

Το Πριμόρσκ έχει δυνατότητα εξαγωγής άνω του 1 εκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου ημερησίως, ή περισσότερο από το 10% της συνολικής παραγωγής πετρελαίου της Ρωσίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν σημαντικές ζημιές και χαρακτήρισε τις επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές ως «τις κυρώσεις που λειτουργούν ταχύτερα».

Η Ρωσία, σε αντίθεση με τον κορυφαίο παραγωγό του ΟΠΕΚ, τη Σαουδική Αραβία, δεν έχει σημαντική ικανότητα αποθήκευσης πετρελαίου.

Το Πριμόρσκ επανέλαβε εν μέρει τις λειτουργίες του το Σάββατο, αν και παρέμεινε ασαφές πόσος χρόνος μπορεί να χρειαστεί για την ολοκλήρωση των πλήρων επισκευών, ανέφεραν οι δύο πηγές.

Η Ρωσία είχε ήδη χάσει μέρος της εξαγωγικής της ικανότητας πετρελαίου μετά από μια άλλη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευε τον τερματικό σταθμό πετρελαίου Ust-Luga στη Βαλτική Θάλασσα τον Αύγουστο, σύμφωνα με πηγές του κλάδου.

Ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών και οι σύμμαχοί του, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας - μια ομάδα γνωστή ως ΟΠΕΚ+ - αυξάνουν την παραγωγή από τον Απρίλιο μετά από χρόνια περικοπών που αποσκοπούσαν στη στήριξη της αγοράς πετρελαίου.

Σύμφωνα με την τελευταία συμφωνία του ΟΠΕΚ+, η ποσόστωση παραγωγής πετρελαίου της Ρωσίας αναμένεται να αυξηθεί στα 9,449 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως αυτόν τον μήνα από 9,344 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Αύγουστο.

«Η ικανότητα της Ρωσίας να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου απειλείται τώρα λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας αποθήκευσης», ανέφερε σε σημείωμα η αμερικανική τράπεζα JP Morgan.

Εν τω μεταξύ, οι διακοπές λειτουργίας των διυλιστηρίων θα επηρεάσουν επίσης την παραγωγή λόγω της συμφόρησης στην αποθήκευση αργού πετρελαίου από τη χαμηλότερη λειτουργία των διυλιστηρίων, έγραψε η Goldman Sachs.

Και οι δύο τράπεζες δήλωσαν ότι η παραγωγή θα μειωθεί μερικώς, καθώς οι Ασιάτες αγοραστές εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για ρωσικό αργό πετρέλαιο.