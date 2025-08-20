Τα κινεζικά διυλιστήρια έχουν υποβάλει νέες παραγγελίες για ρωσικό πετρέλαιο που θα αποσταλεί από λιμάνια τα οποία συνήθως προμηθεύουν την Ινδία, καθώς η ζήτηση για το αργό πετρέλαιο της Μόσχας μειώνεται μετά την επιβολή δασμών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το CNN, τα κινεζικά διυλιστήρια έχουν εξασφαλίσει τουλάχιστον 15 φορτία ρωσικού πετρελαίου για παράδοση τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

Η Κίνα και η Ινδία αναδείχθηκαν ως οι κορυφαίοι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022, η οποία ώθησε τις δυτικές χώρες να αποφεύγουν τις εξαγωγές της.

Τον Ιούλιο, ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει δευτερεύοντες δασμούς σε προϊόντα από χώρες που εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο, προκειμένου να πιέσει τη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ανακοίνωσε επιπλέον δασμό 25% στις ινδικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, επιπλέον ενός άλλου δασμού 25%, για τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτό οδήγησε την Ινδία σε απότομη μείωση των αγορών της.

Μέχρι την περασμένη εβδομάδα, οι κρατικές και μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες διύλισης της Κίνας είχαν αγοράσει περίπου 13 φορτία δυτικού ρωσικού αργού πετρελαίου για παράδοση τον Οκτώβριο και τουλάχιστον δύο φορτία για τον Νοέμβριο.

Τα 15 φορτία πετρελαίου, το καθένα από τα οποία κυμαίνεται συνήθως από 700.000 έως 1 εκατομμύριο βαρέλια, θα φορτωθούν από τα λιμάνια της Ρωσίας στην Αρκτική και τη Μαύρη Θάλασσα – προμήθειες που συνήθως πηγαίνουν στην Ινδία αντί για την Κίνα, δεδομένης της απόστασής της, αναφέρει ανώτερος αναλυτής αργού πετρελαίου στην Kpler, Μουγιού Σου.

Ο Σου δήλωσε ότι η αγορά αντανακλούσε μια «ευκαιριακή» κίνηση, καθώς η τιμή του ρωσικού πετρελαίου παρέμεινε τουλάχιστον 3 δολάρια φθηνότερη ανά βαρέλι από τις εναλλακτικές λύσεις της Μέσης Ανατολής.

Την Παρασκευή, μετά την ιστορική συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι δεν εξετάζει άμεσα την επιβολή αντισταθμιστικών δασμών στην Κίνα για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, αλλά υπονόησε ότι μπορεί να το κάνει «σε δύο ή τρεις εβδομάδες».