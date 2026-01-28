Η κακοκαιρία στις ΗΠΑ «ταΐζει» την άνοδο του πετρελαίου

Ανοδικά πρόσημα καταγράφουν την Τετάρτη οι τιμές του πετρελαίου, συνεχίζοντας το θετικό σερί από την αρχή της εβδομάδας καθώς οι επενδυτές εστιάζουν στις εξελίξεις που μπορούν να περιορίσουν την ενεργειακή ζήτηση στις ΗΠΑ.

Μετά από τις 09:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Απριλίου- ανέβαιναν 0,35% στα 66,82 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Μαρτίου- κέρδιζαν 0,53% στα 62,73 δολάρια ανά βαρέλι.

Σημειώνεται πως από την αρχή του 2026 και τα δύο εμπορεύματα καταγράφουν άνοδο κοντά στο 10%.

Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου -παράδοσης Φεβρουαρίου- κέρδιζαν 0,31% στα 38,93 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

«Ψηλά» στην προσοχή των επενδυτών βρίσκονται τα προβλήματα που έχουν προκληθεί στην παραγωγή των ΗΠΑ από την κακοκαιρία Fern, που έπληξε βαριά αρκετές πολιτείες της χώρας.

Οι παραγωγοί έχασαν έως και 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα ή περίπου το 15% της εθνικής παραγωγής κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών και εμπόρων, καθώς η καταιγίδα έπληξε τις ενεργειακές υποδομές και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου από τα λιμάνια της αμερικανικής ακτής του Κόλπου του Μεξικού έπεσαν στο μηδέν την Κυριακή, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πλοίων Vortexa..

Το Reuters μετέδωσε πως η απώλεια παραγωγής στο Καζακστάν ενισχύει επίσης την άνοδο, σύμφωνα με τον αναλυτή της Fujitomi Securities, Τόσιτακα Τάζαουα.

Το μεγαλύτερο πετρελαϊκό κοίτασμα του Καζακστάν, το Τενγκίζ, είναι πιθανό να αποκαταστήσει λιγότερο από το ήμισυ της κανονικής του παραγωγής έως τις 7 Φεβρουαρίου, καθώς ανακάμπτει αργά από μια πυρκαγιά και διακοπή ρεύματος.

«Ωστόσο, μόλις οι φόβοι για την προσφορά υποχωρήσουν, η πίεση για πώληση είναι πιθανό να επιστρέψει», δήλωσε ο Τάζαουα.

Πρόσθεσε ότι, σε γενικές γραμμές, το προβλεπόμενο πλεόνασμα της παγκόσμιας προσφοράς αργού πετρελαίου φέτος, εν μέσω γεωπολιτικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, θα μπορούσε να διατηρήσει την τιμή του αμερικανικού αργού στα 60 δολάρια το βαρέλι για την ώρα.