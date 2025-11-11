Η επικείμενη λήξη του shutdown στις ΗΠΑ συνεχίζει να τονώνει τον χρυσό

Συνέχεια στα κέρδη δίνουν οι τιμές του χρυσού για την Τρίτη, με το πολύτιμο μέταλλο να εξακολουθεί να ωφελείται από τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ και τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα της χώρας (Fed).

Μετά από τις 08:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- ανέβαιναν 0,4% στα 4.139 δολάρια ανά ουγγιά.

Η spot τιμή του χρυσού ενισχυόταν 0,43% στα 4.133 δολάρια ανά ουγγιά.

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα η Γερουσία των ΗΠΑ υπερψήφισε ένα νομοσχέδιο για τον τερματισμό του «παγώματος» (shutdown) στη λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το μεγαλύτερο στα χρονικά καθώς «τρέχει» την 41η του μέρα.

Πλέον, το νομοσχέδιο θα εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εφόσον εγκριθεί και εκεί -όπως αναμένεται- θα σταλθεί στον Λευκό Οίκο για να υπογραφεί από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να μπει επίσημα τέλος στο shutdown.

Μετά από την παράλυση, αναμένονται οι ανακοινώσεις των ομοσπονδιακών στοιχείων για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας, στα οποία θα βασιστεί η Fed για την απόφαση επί των επιτοκίων της μέσα στον Δεκέμβριο. Οι αναλυτές δίνουν 60% πιθανότητες για μια μείωση κατά 25 μονάδες βάσης, με τον χρυσό παραδοσιακά να ωφελείται από τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ.

Εξάλλου, το πολύτιμο μέταλλο ενισχύθηκε και στο πλαίσιο της αβεβαιότητας που συνεχίζει να προκαλείται από τους δασμούς του Τραμπ.

Το Ανώτατο Δικαστήριο διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο να κηρύξει αντισυνταγματικό το πλαίσιο επιβολής των δασμών του προέδρου, με τον ίδιο τον Τραμπ να δηλώνει τη Δευτέρα πως η ακύρωση των δασμολογικών πολιτικών του μπορεί να κοστίσει στην αμερικανική οικονομία πάνω από 2 τρισ. δολάρια.