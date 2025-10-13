Η Αλγερία υπογράφει συμφωνία πετρελαίου και φυσικού αερίου ύψους 5,4 δισ. δολαρίων με τη Midad Energy

Η κρατική ενεργειακή εταιρεία της Αλγερίας, Sonatrach, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι υπέγραψε σύμβαση αξίας περίπου 5,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη σαουδαραβική Midad Energy για την εξερεύνηση και ανάπτυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στη λεκάνη Illizi της Αλγερίας.

Η σύμβαση κατανομής παραγωγής έχει διάρκεια 30 ετών, με δυνατότητα παράτασης για άλλα 10 χρόνια, και περιλαμβάνει επταετή περίοδο εξερεύνησης.

Η Midad Energy North Africa θα χρηματοδοτήσει πλήρως την επένδυση, συμπεριλαμβανομένων 288 εκατομμυρίων δολαρίων που θα διατεθούν για εξερεύνηση. Η περίμετρος Illizi South βρίσκεται περίπου 100 χλμ. (62 μίλια) νότια της αλγερινής πόλης In Amenas, κοντά στα σύνορα με τη Λιβύη.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε αρχικά από το Ennahar TV.

Η Sonatrach, ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου της Αλγερίας, αναζητά ενεργά ξένες συνεργασίες για την αύξηση της παραγωγής και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της.

Η εταιρεία έχει υπογράψει στο παρελθόν συμφωνίες με διεθνείς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης μιας πρόσφατης σύμβασης 850 εκατομμυρίων δολαρίων με την κινεζική Sinopec για ανάπτυξη και εξερεύνηση υδρογονανθράκων.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο υπουργός Ενέργειας της Αλγερίας δήλωσε ότι η χώρα σχεδιάζει να επενδύσει 60 δισεκατομμύρια δολάρια στον ενεργειακό τομέα τα επόμενα πέντε χρόνια, δίνοντας έμφαση στην εξερεύνηση και παραγωγή πετρελαίου.

Η βορειοαφρικανική χώρα, μέλος του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών (ΟΠΕΚ), στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου της ως βασικού προμηθευτή ενέργειας στις διεθνείς αγορές, καλύπτοντας παράλληλα την εγχώρια ζήτηση και προωθώντας τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες πηγές ενέργειας.