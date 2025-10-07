Χρυσός: Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι, μια ανάσα από τα 4.000 δολάρια - Οι προβλέψεις της Goldman Sachs

Νέο ιστορικό υψηλό ρεκόρ κατέγραψαν οι τιμές του χρυσού την Τρίτη φτάνοντας μια ανάσα από τα 4.000 δολάρια.

Όλα αυτά, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις για λύση στο αδιέξοδο μεταξύ των δύο σωμάτων του Κογκρέσου των ΗΠΑ που οδήγησε στο shutdown, ενώ οι σχεδόν βέβαιες προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Fed αυτό το μήνα στηρίζουν τις τιμές.

Η τιμή του χρυσού στη spot αγορά το πρωί της Τρίτης κυμαίνεται στα 3.964 δολάρια ανά ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο 0,27% ενώ τα futures κυμαίνονται στα 3.986,70 δολάρια (+0,26%) ανα ουγγιά.

«Οι πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο εξακολουθούν να κυμαίνονται πάνω από το 80%, γεγονός που στηρίζει τις τιμές του χρυσού, αλλά και το shutdown, δεδομένου ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών του Κογκρέσου των ΗΠΑ», δήλωσε ανώτερος αναλυτής αγοράς της OANDA.

Πάντως, οι αγορές εξακολουθούν να τιμολογούν επιπλέον μειώσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τόσο τον Οκτώβριο όσο και τον Δεκέμβριο, με πιθανότητες 95% και 83% αντίστοιχα, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

51% πάνω οι τιμές – Οι προβλέψεις της Goldman Sachs

Ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο 51% μέχρι στιγμής φέτος, λόγω των ισχυρών αγορών από τις κεντρικές τράπεζες, της αυξημένης ζήτησης για διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) με εξασφάλιση σε χρυσό, του ασθενέστερου δολαρίου και του αυξανόμενου ενδιαφέροντος από ιδιώτες επενδυτές που επιδιώκουν να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο εν μέσω των αυξανόμενων εμπορικών διενέξεων.

Η Goldman Sachs αύξησε την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού τον Δεκέμβριο του 2026 από 4.300 δολάρια σε 4.900 δολάρια την ουγγιά τη Δευτέρα, επικαλούμενη τις ισχυρές εισροές σε αμοιβαία κεφάλαια (ETF) της Δύσης και τις αγορές των κεντρικών τραπεζών.

Στα άλλα μέταλλα, το ασήμι υποχωρεί 0,1% στα 48,39 δολάρια, αμετάβλητη είναι η πλατίνα στα 1.660,50 δολάρια ενώ το παλλάδιο σημειώνει άνοδο 0,9% στα 1.361 δολάρια.