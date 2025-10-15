Χρυσός: Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι - Εκτιμήσεις για $5 χιλ. η ουγγιά

Μόλις πριν από μερικούς μήνες, το καλοκαίρι του 2025, οι προβλέψεις των επενδυτικών οίκων για την πορεία του χρυσού σχετικά με το ότι θα προσεγγίσει τα επίπεδα των 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά, φάνταζαν ιδιαίτερα αισιόδοξες για τους επενδυτές του πολύτιμου μετάλλου.

Ωστόσο, το ξεπέρασμα του εν λόγω «ορόσημου», σήμερα, στα μέσα του Οκτωβρίου, όχι απλά μοιάζει σίγουρο για το 2026 αλλά -με βάση την πορεία του χρυσού μόνο τις τελευταίες εβδομάδες- το «πάτημα» των 5.000 δολαρίων μπορεί να λάβει χώρα ακόμα και εντός του 2025.

Το ράλι του χρυσού μας έχει «αναγκάσει» να καταγράφουμε το ένα ιστορικό υψηλό μετά το άλλο, εν μέσω της προτίμησης των επενδυτών για «ασφαλείς» τοποθετήσεις σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και καθώς μένει να φανεί το πόσο η διάθεση για ρίσκο των επενδυτών σε assets όπως οι μετοχές και τα κρυπτονομίσματα μπορούν να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία.

Με κέρδη κοντά στο 60% από την αρχή του 2025, ο χρυσός οδεύει στο να καταγράψει την καλύτερη ετήσια επίδοση του από το 1988 για το κλείσιμο του τρέχοντος έτους.

Στο συγκεκριμένο αφήγημα «βοήθησε» και το ότι η spot τιμή του μετάλλου ξεπέρασε την Τετάρτη για πρώτη φορά στα χρονικά τα 4.200 δολάρια την Τετάρτη.

Από εδώ και πέρα;

Και τα κέρδη αναμένεται να συνεχιστούν, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, καθώς το «πάγωμα» (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις ΗΠΑ δεν φαίνεται να πλησιάσει στο τέλος του. Οι πολιτικές διαφωνίες μεταξύ των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών στην Ουάσινγκτον για τη χρηματοδότηση του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού φαίνεται πως θα διατηρηθούν (για μέρες ή και περισσότερο).

Το shutdown αυξάνει την ανησυχία για την πορεία της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου, «θολώνοντας» παράλληλα τη γνώμη που έχουν οι αγορές για τη νομισματική πολιτική της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed). Υπενθυμίζεται πως μια σειρά σημαντικών μακροοικονομικών ανακοινώσεων (αγορά εργασίας, πληθωρισμός) στις ΗΠΑ έχουν ανασταλεί λόγω του shutdown, «μπλοκάροντας» τα στοιχεία που καθορίζουν τις αποφάσεις της Fed για το ύψος των επιτοκίων της.

Εξάλλου, ο χρυσός ανεβαίνει και εν μέσω των εμπορικών εντάσεων των ΗΠΑ και της Κίνας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την Τρίτη πως η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο να διακόψει ορισμένες εμπορικές σχέσεις με την Κίνα, μεταξύ άλλων σε σχέση με το μαγειρικό λάδι.

Η αβεβαιότητα για τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου έχει αποδειχθεί ως ένας από τους βασικότερους λόγους για την άνοδο του χρυσού εντός του 2025.

Υπό το πρίσμα των παραπάνω, η Bank of America αναθεώρησε στις 13 Οκτωβρίου τις εκτιμήσεις της για την πορεία του χρυσού.

Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος αναμένει πλέον πως το μέταλλο θα φτάσει τα 5.000 δολάρια μέχρι το τέλος του 2026, έναντι στόχου για 4.900 της Goldman μέχρι τον Δεκέμβριο του ερχόμενου έτους.

Παράλληλα και η γαλλική Societe Generale «βλέπει» τα επίπεδα των 5.000 δολαρίων για τον χρυσό, υπογραμμίζοντας την ισχυρή ζήτηση για το εμπόρευμα από τις κεντρικές τράπεζες.