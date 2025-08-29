Χρυσός: Στο 3,9% η αύξηση τον Αύγουστο

Ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο 3,9% μέχρι στιγμής τον Αύγουστο και έκανε νέο ρεκόρ πέντε εβδομάδων (από τις 23/07) στα 3.423,16 δολάρια την Πέμπτη, με το εξασθενημένο δολάριο και τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη Fed να ωθούν τις τιμές προς τα πάνω.

Το πρωί της Παρασκευής η τιμή στη spot αγορά καταγράφει μείωση 0,2% στα 3.408,41 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures υποχωρούν επίσης 0,2% στα 3.467,20 δολάρια.

«Το πολύτιμο μέταλλο παραμένει μια δημοφιλής επιλογή για τους επενδυτές ενόψει μιας περιόδου χαλαρότερης νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ που αναμένεται να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade, Tim Waterer.

Οι επενδυτές λένε ότι υπάρχει πιθανότητα 86% για μείωση του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση πολιτικής της Fed τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool, ενώ αναμένουν την δημοσίευση του Δείκτη Τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών (PCE) στις ΗΠΑ για περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με την πορεία των επιτοκίων της Fed.

Το ασήμι στη spot αγορά σημειώνει μείωση 0,48% στα 38,88 δολάρια την ουγγιά, ενώ η πλατίνα υποχωρεί 0,2% στα 1.369,60 δολάρια την ουγγιά. Το παλλάδιο καταγράφει πτώση 0,37% στα 1.139,10 δολάρια.