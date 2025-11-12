Χρυσός: Σταθεροποιητικές τάσεις μετά τα κέρδη της Τρίτης

Χωρίς αξιόλογες μεταβολές κινούνται οι τιμές του χρυσού την Τετάρτη, επηρεασμένες από την ανάκαμψη του δολαρίου μετά την άνοδο σε υψηλό σχεδόν τριών εβδομάδων στην προηγούμενη συνεδρίαση, λόγω των προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο.

Στη spot αγορά η τιμή του χρυσού σημειώνει άνοδο στα 4.114,73 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς χθες έφθασε στα υψηλότερα επίπεδα από τις 23 Οκτωβρίου Τα futures παραμένουν αμετάβλητα (+0,03%) στα 4.117,70 δολάρια ανά ουγγιά.

«Η πτώση του δολαρίου έχει ευνοήσει το χρυσό και το ασήμι, τα οποία σημείωσαν κέρδη αυτή την εβδομάδα», δήλωσε ο Tim Waterer, επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade.

«Φαίνεται ότι η “κανονική λειτουργία” έχει επανέλθει για το χρυσό, με το πολύτιμο μέταλλο να διαπραγματεύεται ξανά πάνω από τα 4.100 δολάρια, ενώ στοχεύει σε υψηλότερα επίπεδα, εάν τα μακροοικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ συνεχίσουν να υποστηρίζουν την περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής».

Το δολάριο, στο μεταξύ, σημείωσε άνοδο 0,1% και πάει να σπάσει μια σειρά πέντε σερί ημερών απωλειών, καθιστώντας το χρυσό λιγότερο ελκυστικό για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Η Γερουσία ενέκρινε τη Δευτέρα μια συμφωνία για τη λήξη του shutdown μετά από μια ρεκόρ διακοπή λειτουργίας που άφησε εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους χωρίς μισθό, προκάλεσε αναστάτωση στις αερομεταφορές και καθυστέρησε τη δημοσίευση των οικονομικών δεδομένων της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, οι επενδυτές εκτιμούν ότι υπάρχει περίπου 68% πιθανότητα η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον επόμενο μήνα, από 64% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Η SPDR Gold Trust, το μεγαλύτερο χρηματιστηριακό αμοιβαίο κεφάλαιο με εξασφάλιση σε χρυσό στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι τα αποθέματά της αυξήθηκαν κατά 0,41% σε 1.046,36 μετρικούς τόνους την Τρίτη από 1.042,06 τόνους τη Δευτέρα.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, στη spot αγορά η τιμή του αργύρου καταγράφει αύξηση κατά 0,4% στα 51,34 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα σημειώνει κέρδη 0,25% στα 1.590,20 δολάρια και το παλλάδιο υποχωρεί 0,63% στα 1.421 δολάρια.