Χρυσός: Σε υψηλό 15νθημέρου οι τιμές στον απόηχο της απόλυσης Κουκ

Η ζήτηση για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία μετά τις ανησυχίες για τα όσα γίνονται στη Fed και την απόλυση της Λίζα Κουκ ευνόησε τον χρυσό που είδε τις τιμές του να κάνουν ρεκόρ 15νθημέρου.

Η πτώση του δολαρίου ωφέλησε επίσης τις τιμές του χρυσού και των άλλων πολύτιμων μετάλλων, οι οποίες παρουσίασαν ασταθείς επιδόσεις τις τελευταίες μέρες εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας σχετικά με την πορεία των επιτοκίων των ΗΠΑ.

Στη spot αγορά η τιμή του χρυσού καταγράφει οριακή άνοδο (0,05%) στα 3.374,47 δολάρια και ενδοσυνεδριακά έκαναν ρεκόρ 15νθημέρου (3.386,49 δολάρια ανά ουγγιά), ενώ τα futures σημειώνουν άνοδο 0,12% στα 3.421,60 δολάρια ανά ουγγιά

Οι επανειλημμένες επιθέσεις του Τραμπ κατά του προέδρου στην Fed πυροδότησαν νέες ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, οι οποίες αναμένεται να βλάψουν την οικονομική αξιοπιστία των ΗΠΑ μακροπρόθεσμα.

Στη spot αγορά η τιμή του λευκόχρυσου καταγράφει άνοδο 0,16% στα 1.361,20 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι κινείται επίσης ανοδικά 0,67% στα 39,05 δολάρια. Αμφότερα τα μέταλλα ξεπέρασαν τον χρυσό τους τελευταίους μήνες, καθώς χρόνια υποαπόδοσης οδήγησαν τους traders να αναζητήσουν ευκαιρίες αγοράς σε άλλα πολύτιμα μέταλλα.