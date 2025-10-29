Χρυσός: Σε χαμηλό 20ημέρου οι τιμές - Παραμένει κάτω από τα 4.000 δολάρια

Οι τιμές του χρυσού παρέμειναν κοντά στα χαμηλά τριών εβδομάδων, κάτω από τα 4.000 δολάρια, υπό την πίεση των ενδείξεων χαλάρωσης των εμπορικών εντάσεων, με τους traders να αναμένουν τις αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια.

Στη spot αγορά η τιμή του πολύτιμου μετάλλου καταγράφει οριακή άνοδο (0,12%) στα 3.970 δολάρια την ουγγγιά, ενώ τα futures παραμένουν αμετάβλητα (-0,02%) στα 3.982,10 δολάρια η ουγγιά.

Ο χρυσός σημείωσε απότομη πτώση τις τελευταίες δύο ημέρες, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδό του από τις αρχές Οκτωβρίου.

Η διήμερη συνεδρίαση της Fed για τη νομισματική πολιτική, η οποία ξεκίνησε την Τρίτη, αναμένεται να κορυφωθεί με την απόφαση για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Ο χρυσός έχει δεχτεί πιέσεις από τις θετικές εξελίξεις στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Αυτά τα σημάδια χαλάρωσης του εμπορικού και γεωπολιτικού κινδύνου τείνουν να μειώσουν τη ζήτηση για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία όπως ο χρυσός, συμβάλλοντας στην πρόσφατη υποχώρηση από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Οι αγορές στα άλλα μέταλλα ήταν επίσης υποτονικές

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργύρου σημείωσαν άνοδο 0,48% στα 47,55 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ στην πλατίνα σημείωσαν πτώση 0,24% στα 1.581,80 δολάρια ανά ουγγιά. Το παλλάδιο κινήθηκε ανοδικά 0,25% στα 1.422 δολάρια.