Χρυσός: Πτώση μετά την αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων για τη Γροιλανδία

Οι τιμές του χρυσού και των άλλων πολύτιμων μετάλλων υποχώρησαν την Πέμπτη, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις και η ζήτηση για ασφαλή καταφύγια περιορίστηκαν μετά την υπαναχώρηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ από νέες απειλές για δασμούς και από προτάσεις προσάρτησης της Γροιλανδίας με τη χρήση βίας, ενώ πιέσεις άσκησε και η ενίσχυση του δολαρίου.

Ο χρυσός υποχώρησε κατά 0,25% στα 4.825,40 δολάρια ανά ουγγιά, αφού στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε αγγίξει ιστορικό υψηλό στα 4.887,82 δολάρια.

«Η αναδίπλωση του Αμερικανού προέδρου ήταν ένας από τους παράγοντες που αποκλιμάκωσαν τις γεωπολιτικές εντάσεις και έτσι βλέπουμε μια διόρθωση στις τιμές», δήλωσε η στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων της ANZ, Σόνι Κουμάρι.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ έκανε αιφνιδιαστικά πίσω από τις απειλές για επιβολή δασμών ως μοχλό πίεσης για την απόκτηση της Γροιλανδίας, απέκλεισε τη χρήση βίας και άφησε να εννοηθεί ότι επίκειται συμφωνία για την επίλυση της διαμάχης γύρω από το δανικό έδαφος, η οποία είχε δημιουργήσει τον κίνδυνο της σοβαρότερης ρήξης στις διατλαντικές σχέσεις εδώ και δεκαετίες.

Στο μεταξύ, δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί απέναντι στην άνευ προηγουμένου προσπάθεια του Τραμπ να απομακρύνει τη διοικήτρια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) Λίσα Κουκ, σε μια υπόθεση με διακύβευμα την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.

Οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία για τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (PCE) του Νοεμβρίου – τον δείκτη πληθωρισμού που προτιμά η Fed – καθώς και τα εβδομαδιαία στοιχεία για τις νέες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας, που θα ανακοινωθούν αργότερα μέσα στην ημέρα, για περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Η Fed αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Ιανουαρίου, παρά τις εκκλήσεις του Τραμπ για μειώσεις.

«Εξακολουθούμε να προτιμούμε τον χρυσό, καθώς υποστηρίζεται από τις κεντρικές τράπεζες και παραμένει σε πιο σταθερή βάση σε σύγκριση με άλλα πολύτιμα μέταλλα που είναι περισσότερο εκτεθειμένα στη βιομηχανική δραστηριότητα, δεδομένου ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις εξακολουθούν να υφίστανται», πρόσθεσε η Κουμάρι.

Ταυτόχρονα, πτωτικά κινήθηκαν και η πλατίνα κατά 1,98% στα 2.430,20 δολάρια ανά ουγγιά και κατά 0,51% στα 1.873 δολάρια ανά ουγγιά.

Από την άλλη, το ασήμι ενισχύθηκε κατά 1,42% στα 93,965 δολάρια ανά ουγγιά και ο χαλκός κατά 0,73% στα 5,81 δολάρια ανά λίβρα.

Η Goldman Sachs ανεβάζει στα $5.400 ανά ουγγιά την πρόβλεψη για την τιμή του χρυσού στο τέλος του 2026

Παράλληλα, η Goldman Sachs αναβάθμισε την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού στο τέλος του 2026 στα 5.400 δολάρια ανά ουγγιά, από 4.900 δολάρια προηγουμένως, επισημαίνοντας τη συνεχιζόμενη στροφή του ιδιωτικού τομέα και των κεντρικών τραπεζών των αναδυόμενων αγορών προς τον χρυσό, στο πλαίσιο της διαφοροποίησης των αποθεμάτων τους.

Ο spot χρυσός σκαρφάλωσε την Τετάρτη σε ιστορικό υψηλό στα 4.887,82 δολάρια ανά ουγγιά. Το πολύτιμο μέταλλο, που θεωρείται ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο, έχει ενισχυθεί πάνω από 11% από τις αρχές του 2026, επεκτείνοντας ένα εντυπωσιακό ράλι που το είχε οδηγήσει σε άνοδο 64% το προηγούμενο έτος.

«Υποθέτουμε ότι οι αγοραστές διαφοροποίησης του ιδιωτικού τομέα, των οποίων οι τοποθετήσεις λειτουργούν ως αντιστάθμιση απέναντι στους παγκόσμιους πολιτικούς κινδύνους και έχουν οδηγήσει στην ανοδική έκπληξη της πρόβλεψής μας, δεν θα ρευστοποιήσουν τα αποθέματά τους σε χρυσό το 2026, ανεβάζοντας ουσιαστικά το σημείο εκκίνησης της εκτίμησής μας», ανέφερε η επενδυτική τράπεζα σε σημείωμα με ημερομηνία Τετάρτης.

Η Goldman Sachs εκτιμά επίσης ότι οι αγορές χρυσού από κεντρικές τράπεζες θα διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στους 60 τόνους το 2026, καθώς οι κεντρικές τράπεζες των αναδυόμενων οικονομιών αναμένεται να συνεχίσουν τη διαφοροποίηση των συναλλαγματικών τους αποθεμάτων προς το πολύτιμο μέταλλο.

Την ίδια ώρα, η Commerzbank αύξησε την περασμένη εβδομάδα την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού στα 4.900 δολάρια ανά ουγγιά έως το τέλος του τρέχοντος έτους, επικαλούμενη την ενισχυμένη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια.