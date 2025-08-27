Χρυσός: Οριακή υποχώρηση μετά τα υψηλά των δύο εβδομάδων

Ήπιες απώλειες καταγράφουν την Τετάρτη οι τιμές του χρυσού μετά τα ρεκόρ που κατέγραψαν εδώ και δύο εβδομάδες στον απόηχο των εξελίξεων στη Fed με την απόλυση της διοικήτριας της Fed, Λίζα Κουκ από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το δολάριο υποχώρησε μετά την απόφαση του Τραμπ για την Κουκ, ευνοώντας επίσης τις ευρύτερες τιμές των μετάλλων.

Ωστόσο, το δολάριο ανέκτησε τις απώλειές του, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου σταθεροποιήθηκαν επίσης, καθώς ο Κουκ και η Fed υποστήριξαν ότι ο Τραμπ δεν είχε την εξουσιοδότηση να την απολύσει.

Στην αγορά spot ο χρυσός υποχωρεί 0,17% στα 3.378,99 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures καταγράφουν επίσης απώλειες 0,19% στα 3.426,80 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο δείκτης του δολαρίου ανέβηκε περαιτέρω πάνω από τις 98 μονάδες την Τετάρτη, ανακτώντας σε μεγάλο βαθμό τις απώλειες που σημειώθηκαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Οι αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου σταθεροποιήθηκαν επίσης μετά από απότομη άνοδο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, εν μέσω κάποιων πωλήσεων στην αγορά.

Ωστόσο, αυτό άσκησε πίεση στις ευρύτερες τιμές των μετάλλων, περιορίζοντας τα κέρδη τους αυτή την εβδομάδα. Η τιμή του λευκόχρυσου στη spot αγορά σημειώνει άνοδο 0,17% στα 1.369,20 δολάρια/ουγγιά, ενώ το ασήμι υποχωρεί κατά 0,18% στα 38,78 δολάρια/ουγγιά.