Χρυσός: Ο Μάρτιος κλείνει με τη χειρότερη μηνιαία απόδοση από το 2009

Παρά τα κέρδη αυτής της εβδομάδας, οι τιμές του χρυσού οδεύουν προς τη χειρότερη μηνιαία απόδοσή τους τα τελευταία 17 χρόνια, με την τιμή στη spot αγορά να υποχωρεί 14%, διακόπτοντας ένα σερί επτά μηνών ανοδικής πορείας.

Ο χρυσός πλήττεται από τις αυξανόμενες αμφιβολίες σχετικά με περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων από τη Fed, ειδικά καθώς η έναρξη του πολέμου με το Ιράν ώθησε τις τιμές του πετρελαίου και ενίσχυσε τις προσδοκίες για υψηλότερο πληθωρισμό.

Ορισμένες μεγάλες κεντρικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Ιαπωνίας, έδειξαν επίσης ότι ενδέχεται να αυξήσουν τα επιτόκια για να καταστείλουν τον πληθωρισμό που τροφοδοτείται από την ενέργεια, οδηγώντας σε άνοδο των αποδόσεων και μειώνοντας την ελκυστικότητα των περιουσιακών στοιχείων που δεν αποφέρουν απόδοση.

Αυτή η τάση οδήγησε και άλλα πολύτιμα μέταλλα σε σημαντικές μηνιαίες πτώσεις.

Το ασήμι στη spot αγορά σημείωσε πτώση 23% αυτό το μήνα, ενώ η πλατίνα αναμένεται να χάσει περίπου 19%.

Σήμερα πάντως, Τρίτη, τα futures του χρυσού ενισχύονται 1% στα 4.570 δολάρια ανά ουγγιά ενώ στη spot αγορά ενισχύεται 1,3% στα 4.570,96 δολάρια. Το ασήμι στη spot αγορά κερδίζει 3% στα 72,26 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures καταγράφουν άνοδο 2,9% στα 72,66 δολάρια.

Τα μέταλλα πήραν μια ανάσα από τα δημοσιεύματα πως ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να σταματήσει τη στρατιωτική δράση στο Ιράν, καθώς η σύγκρουση φαίνεται να παρατείνεται πέρα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων έως έξι εβδομάδων.