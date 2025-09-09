Χρυσός: Νέο ρεκόρ στις τιμές, «αγγίζει» τα 3.700 δολάρια

Οι τιμές του χρυσού σημείωσαν νέα υψηλά ρεκόρ την Τρίτη, καθώς το εξασθενημένο δολάριο και η πτώση των αποδόσεων των ομολόγων εν μέσω αυξανόμενων στοιχημάτων για μείωση των επιτοκίων από τη Fed αυτόν τον μήνα αύξησαν τη ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο.

H τιμή του στη spot αγορά κατέγραψε αύξηση 0,57% στα 3.657,05 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα fututres κινήθηκαν ανοδικά 0,5% στα 3.695,70 δολάρια την ουγγιά.

«Πιθανότατα θα δούμε μεγαλύτερη άνοδο στον χρυσό από εδώ και πέρα, υπό την προϋπόθεση ότι η Fed θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες της αγοράς για πολλαπλές μειώσεις επιτοκίων», δήλωσε ο Tim Waterer, επικεφαλής αναλυτής αγοράς εμπορίου της KCM.

Οι traders εκτιμούν ότι υπάρχει πιθανότητα 89,4% για μείωση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση αυτού του μήνα και 10,6% για μια τεράστια μείωση κατά 50 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group.

Το δολάριο υποχώρησε σε χαμηλό σχεδόν επτά εβδομάδων έναντι των ανταγωνιστών του, καθιστώντας τον χρυσό πιο ελκυστικό για άλλους κατόχους νομισμάτων, ενώ η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου αναφοράς υποχώρησε σε χαμηλό πέντε μηνών.

Οι επενδυτές αναμένουν τώρα τα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού των ΗΠΑ την Τετάρτη και τα στοιχεία για τις τιμές καταναλωτή την Πέμπτη για περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με την πολιτική πορεία της Fed.

«Ένας πιθανός βραχυπρόθεσμος καταλύτης θα ήταν εάν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ έρθουν κάτω από τις προσδοκίες αυτή την εβδομάδα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει την Fed να αυξήσει τα επίπεδα χαλαρότητας στη συνεδρίασή της τον Σεπτέμβριο και μπορεί να επιταχύνει τις φιλοδοξίες του χρυσού να φτάσει το επίπεδο των 3.700 δολαρίων», δήλωσε ο Waterer.

Οι τιμές του χρυσού έχουν αυξηθεί κατά 38% μέχρι στιγμής φέτος, μετά από μια άνοδο 27% το 2024, ενισχυμένες από το αδύναμο δολάριο, χαλαρές νομισματικές ρυθμίσεις και αυξημένη παγκόσμια αβεβαιότητα.

Παράλληλα, στη spot αγορά το ασήμι αυξάνεται 0,1% στα 41,43 δολάρια ανά ουγγιά. Η πλατίνα καταγράφει κέρδη 0,9% στα 1.395,70 δολάρια και το παλλάδιο κατέγραψε κέρδη 1% στα 1.145,50 δολάρια.