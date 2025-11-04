Χρυσός: Το ενισχυμένο δολάριο πιέζει τις τιμές - Παραμένει κάτω από τα 4.000 δολάρια

Τα υψηλά 3μήνου που έφτασε το δολάριο, οι μειωμένες πιθανότητες για μια άλλη μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο και η χαλάρωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας μείωσαν τη ζήτηση για χρυσό.

Στη spot αγορά ο χρυσός υποχωρεί 0,8% στα 3.971 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures καταγράφουν μείωση 0,75% στα 3.984 δολάρια ανά ουγγιά.

Το δολάριο σταθεροποιήθηκε, κυμαινόμενο κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών, καθώς η Fed κάνει τους επενδυτές να περιορίσουν τις προσδοκίες τους για μείωση των επιτοκίων.

«Το ισχυρότερο δολάριο αποτελεί εμπόδιο για το χρυσό, με τους επενδυτές να υπολογίζουν εκ νέου την πιθανότητα μιας νέας μείωσης των επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους», δήλωσε ο Tim Waterer, επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά βλέπουν τώρα 65% πιθανότητα για μια άλλη μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, από εκεί που έβλεπαν πάνω από 90% πριν από τις δηλώσεις του Πάουελ, σύμφωνα με το FedWatch Tool της CME.

Οι επενδυτές αναμένουν τώρα με ανυπομονησία την ανακοίνωση των στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ από την ADP, που αναμένεται την Τετάρτη, και των δεικτών PMI του ISM αυτή την εβδομάδα, για να πάρουν ενδείξεις σχετικά με τις μειώσεις των επιτοκίων.

Ο χρυσός, που έχει σημειώσει άνοδο 53% μέχρι στιγμής φέτος, έχει υποχωρήσει περισσότερο από 8% από το ρεκόρ που έφτασε στις 20 Οκτωβρίου.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, η τιμή του αργύρου στη spot αγορά υποχωρεί 1,58% στα 47,53 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα υποχωρεί 1,09% στα 1.549,10 δολάρια και το παλλάδιο υποχωρεί 2,6% στα 1.390 δολάρια.