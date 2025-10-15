Χρυσός - Ασήμι: Γιατί δεν χορταίνουν οι επενδυτές από τα κέρδη

Η ζήτηση για χρυσό και ασήμι, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, με τους τεχνικούς δείκτες να παραμένουν σε υπεραγορασμένα επίπεδα, σηματοδοτώντας μια προσωρινή ακραία στρέβλωση. Όποιος στην αρχή του 2025 τολμούσε να μιλήσει για τον χρυσό (GCZ5) στα $4150 και το ασήμι (SIZ5) στα $50, παραπεμπόταν σίγουρα στον γιατρό για περαιτέρω εξετάσεις.

Αυτό που βιώνουμε σήμερα στις αγορές εμπορευμάτων είναι έξω από κάθε εκτίμηση, ακόμα και για τους εξειδικευμένους αναλυτές που παρακολουθούν διαχρονικά τα πολύτιμα μέταλλα και για τους παραδοσιακούς επενδυτές που είναι λάτρεις του χρυσού. Οι τιμές του χρυσού και του ασημιού έχουν ξεπεράσει ακόμα και τις υψηλότερες από τις τιμές - στόχους των αναλυτών για το 2027. Ναι, για το 2027.

Οι κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν να αγοράζουν συστηματικά φυσικό χρυσό προχωρώντας με αυτόν τον τρόπο στην αναπροσαρμογή των αποθεματικών τους, στη νέα εποχή. Με πρώτη και καλύτερη την Κεντρική Τράπεζα της Κίνας που αυξάνει την έκθεση της σε χρυσό, μειώνοντας παράλληλα την έκθεση της σε ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου.

Η ειδοποιός διαφορά, που όπως φαίνεται έχει ανατρέψει πλήρως τη σχέση ανάμεσα στην προσφορά και στη ζήτηση για χρυσό και ασήμι, και έχει εκτοξεύσει τις τιμές τους πέρα από κάθε πρόβλεψη, είναι η συμπεριφορά των ιδιωτών επενδυτών. Και οι οποίοι επενδύουν σε αυτά τα δυο μέταλλα, σαν να μην υπάρχει αύριο. Οι εξηγήσεις που δίνονται, είναι τρεις.

Η πρώτη αναφέρεται στη διασπορά του ευρύτερου παγκόσμιου bull market σε όλα τα διαθέσιμα επενδυτικά εργαλεία και προϊόντα, με τα ETFs που είναι συνδεδεμένα με τον χρυσό και το ασήμι να έχουν και αυτά την τιμητική τους.

Η δεύτερη ερμηνεία που δίδεται είναι η στροφή προς την ασφάλεια απέναντι στον πληθωρισμό, ο φόβος σχετικά με την απώλεια της αξίας των διεθνών νομισμάτων, καθώς και η συνεχή διόγκωση των κρατικών ελλειμμάτων και των αντίστοιχων δανειακών υποχρεώσεων.

Και η τρίτη εξήγηση όσον αφορά το ασήμι είναι ότι παρατηρείται διαρκής αύξηση της βιομηχανικής ζήτησης, ιδίως από τον κλάδο της τεχνολογίας και ειδικότερα τις τεράστιες επενδύσεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, αφού περίπου το 50% της ζήτησης για φυσικό ασήμι έχει άμεση σχέση με την βιομηχανία και γενικότερα τον μεταποιητικό τομέα. Όσον αφορά τον χρυσό, είναι τα σενάρια της πλήρους αποδολαριοποίησης των εμπορικών αγορών στις οποίες κυριαρχεί η Κίνα και της υιοθέτησης ενός καλαθιού νομισμάτων διασυνδεδεμένου με τον χρυσό, που έχουν μετατρέψει τους ιδιώτες επενδυτές σε χρυσοθήρες του Αμερικανικού Far West.

Δεν είναι λίγοι αυτοί, που αναφέρονται με τον άλφα ή βήτα τρόπο σε «φούσκα» των χρηματιστηρίων, που μπορεί να σκάσει. Για παράδειγμα, Oaktree Capital αναφέρεται σε «πρώιμες μέρες φούσκας, σαν το 1997», η HSBC σε «προειδοποιητικά σημάδια για φούσκα», η Barclays σε «ακραίες αποτιμήσεις και υπερβολική αισιοδοξία», η UBS σε «προϋποθέσεις φούσκας που μπορεί να κοστίσει 80% σε επενδυτές», η J.P.Morgan σε «κίνδυνο πτώσης S&P 500 στο 4.000 σε χειρότερο σενάριο», η Bank of America σε «φούσκα μεγαλύτερη από την dot-com και σε αποτιμήσεις S&P 500 υπερβαίνουν τα επίπεδα του 2000», κ.α. Σε φούσκα συχνά αναφέρονται και κεντρικοί τραπεζίτες από τη Fed, την ΒοΕ, και την BoJ.

Ωστόσο, κανείς δεν αναφέρεται σε «φούσκα» στον χρυσό ή στο ασήμι. Ουδείς. Οριακά ελάχιστοι, κυρίως τεχνικοί αναλυτές, αναφέρονται σε υπερβολική ζήτηση. Διότι ακόμα και αν συμβεί ένα κραχ στα χρηματιστήρια, τα κεφάλαια από τις μετοχές θα αναζητήσουν την ασφάλεια του χρυσού, έστω και προσωρινά. Ή και μόνιμα εάν μετά το κραχ ακολουθήσει ένα παρατεταμένο bear market.

Με την ίδια λογική δεν φοβούνται για φούσκα στον χρυσό και το ασήμι, όσοι κινούνται με γνώμονα την πορεία των επιτοκίων, αφού το ενδεχόμενο της ανόδου των επιτοκίων δεν φαίνεται να είναι πιθανό στο ορατό μέλλον. Ή ακόμα και με γνώμονα τα κρατικά χρέη και τα ελλείμματα, τα οποία αντί να μειώνονται μάλλον θα αυξάνονται, ειδικά μετά τις αποφάσεις των κυβερνήσεων στις περισσότερες χώρες για αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Δηλαδή ο χρυσός και το ασήμι, μόνο θα ανεβαίνουν; Όχι. Κατά τη διάρκεια της τριετίας 2012 - 2015 η τιμή του χρυσού είχε υποχωρήσει από τα $1798/oz, στα $1045/oz, με απώλειες της τάξης του -40%. Και ακόμα παλαιότερα στη διετία 1980 - 1982 από τα $746,50/oz είχε βρεθεί στα $322/oz, με ζημίες της τάξης του -56%. Όμως από το 2019 και μετά, η ανοδική διάσπαση των $1300/oz, φαίνεται να έχει μεταβάλει την πορεία του χρυσού.

Το ασήμι, έχει παρουσιάσει διαχρονικά σημαντικά μεγαλύτερη μεταβλητότητα. Το 1980 βρισκόταν στα $39 για να υποχωρήσει στα $4,9 μέσα στο 1982. Και από τα $48 του 2011, είχε βρεθεί στα $13,7 το 2014. Σήμερα όπως είχε αναφέρει και ο Σπύρος Αλεξόπουλος στο άρθρο του «Το ασήμι ακολουθεί την πορεία του χρυσού», εδώ, το ασήμι παρομοιάζεται από τους αναλυτές με τον «χρυσό που έχει πάρει αναβολικά», ή με το «ντοπαρισμένο χρυσό».

Οποιαδήποτε υποχώρηση των τιμών του χρυσού και του ασημιού, θα έχει να κάνει περισσότερο με μεταβολή της ψυχολογίας των ιδιωτών επενδυτών, παρά με μεταβολή στα fundamentals που μαγνητίζουν τον χρυσό προς τα πάνω. Και οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές θα την εκλάβουν ως ευκαιρία τοποθετήσεων. Όσον αφορά τη σχέση της τιμής του χρυσού με την αντίστοιχη του ασημιού να σημειώσουμε ότι το 2011 ήταν 1 προς 40, ενώ σήμερα βρίσκεται πέριξ του 80, αφήνοντας ισχυρά - τεχνικά - περιθώρια ανόδου στο ασήμι.