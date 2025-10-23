Χρυσός: Άνοδος μετά τη διόρθωση, με το βλέμμα στραμμένο στα macro

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του χρυσού μετά τις απώλειες του τελευταίου διημέρου με τους αναλυτές να χαρακτηρίζουν τη διόρθωση «φυσιολογική» και τους επενδυτές να αναμένουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Στη spot αγορά η τιμή του χρυσού καταγράφει άνοδο 1,05% στα 4.092,77 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures σημειώνουν άνοδο 0,84% στα 4.099,80 δολάρια την ουγγιά.

«Έχουμε δει μια διόρθωση που είναι φυσιολογική μετά την πρόσφατη άνοδο του χρυσού και εξακολουθεί να υπάρχει κάποια πτωτική πίεση. Αναμένουμε ότι οι τιμές θα σταθεροποιηθούν στη συνέχεια και θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της GoldSilver Central.

«Προς το παρόν, μακροπρόθεσμα εξακολουθούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το χρυσό, αλλά βραχυπρόθεσμα οι επενδυτές πρέπει να είναι προσεκτικοί, καθώς η μεταβλητότητα είναι μεγάλη».

Οι τιμές του χρυσού έχουν σημειώσει άνοδο περίπου 56% φέτος, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό των 4.381,21 δολαρίων τη Δευτέρα, ενισχυμένες από τις γεωπολιτικές και οικονομικές αβεβαιότητες, τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων και τις συνεχείς αγορές των κεντρικών τραπεζών.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι στη spot αγορά σημειώνει άνοδο 1,2% στα 48,69 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα υποχωρεί 2% στα 1.601 δολάρια και το παλλάδιο υποχωρεί επίσης 1,8% στα 1.413 δολάρια.