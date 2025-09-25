Χωρίς μεταβολή οι τιμές του χρυσού, με την προσοχή στο αμερικανικό ΑΕΠ

Οριακές κινήσεις καταγράφονται για την Πέμπτη στις τιμές του χρυσού, εν αναμονή των οικονομικών ανακοινώσεων από τις ΗΠΑ που θα παρέχουν ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed) αναφορικά με τα επιτόκια της.

Μετά τις 08:00 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), τα futures του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- έχαναν οριακά 0,05% στα 3.766 δολάρια ανά ουγγιά. Η spot τιμή του χρυσού ήταν ουσιαστικά αμετάβλητη, στα 3.736 δολάρια ανά ουγγιά.

Στις 15:30 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) θα δημοσιευτούν τα τελικά στοιχεία για την πορεία του αμερικανικού ΑΕΠ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, με τους αναλυτές να αναμένουν πως θα δείξουν ότι η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου «έτρεξε» πάνω από τις εκτιμήσεις.

Πέρα από το ΑΕΠ, την Παρασκευή είναι προγραμματισμένες οι ανακοινώσεις για τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) στις ΗΠΑ κατά τον Αύγουστο.

Ο PCE θεωρείται ως ο «αγαπημένος» δείκτης της Fed για τη μέτρηση του πληθωρισμού στην αμερικανική οικονομία. Μια μέτρηση πάνω από τις εκτιμήσεις θα ενίσχυε το αφήγημα για ανάγκη νέων μειώσεων στα επιτόκια της Fed τους επόμενους μήνες, ενώ σε περίπτωση που ο PCE κινηθεί κάτω από τα «ραντάρ» των αναλυτών θα τόνωνε τις απόψεις που θέλουν την Fed να μην προχωρά άμεσα σε χαλάρωση της νομισματικής της πολιτικής.

Υπενθυμίζεται πως επειδή ο χρυσός δεν αποδίδει τόκο, γίνεται περισσότερο ελκυστικός όταν η νομισματική πολιτική υποχωρεί (τα επιτόκια πέφτουν), καθώς τον προτιμούν οι επενδυτές.