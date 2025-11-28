Το «χάος» στην πλατφόρμα του CME Group μπλόκαρε τη διαπραγμάτευση σε χρυσό, ομόλογα και συνάλλαγμα

Μια διακοπή λειτουργίας στο CME Group την Παρασκευή, σταμάτησε τις συναλλαγές στην δημοφιλή πλατφόρμα συναλλάγματος και στα futures που καλύπτουν το συνάλλαγμα, τα εμπορεύματα, τα κρατικά ομόλογα και τις μετοχές.

«Λόγω ενός προβλήματος ψύξης στα κέντρα δεδομένων CyrusOne, οι αγορές μας είναι προς το παρόν σε διακοπή», ανέφερε η CME σε δήλωση. «Η υποστήριξη εργάζεται για την επίλυση του προβλήματος στο άμεσο μέλλον και θα ενημερώσει τους πελάτες για τις λεπτομέρειες πριν από το άνοιγμα, μόλις αυτές είναι διαθέσιμες».

Η CyrusOne έχει την έδρα της στο Ντάλας του Τέξας και λειτουργεί περισσότερα από 55 κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ιαπωνία.

Η ανακοίνωση της CME ανέφερε ότι οι αγορές της πλατφόρμας συναλλάγματος EBS διακόπηκαν επίσης λόγω τεχνικού προβλήματος. Οι έμποροι δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν από την CME λίγο πριν τις 03:00 GMT για τη διακοπή, η οποία επηρέασε τις συναλλαγές όλων των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιωμάτων προαίρεσης στο Globex.

«Είναι εφιάλτης», δήλωσε ένας έμπορος που αρνήθηκε να κατονομαστεί, καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης.

Τα παράγωγα της CME αποτελούν σημεία αναφοράς στις αγορές, από τις μετοχές έως τις πρώτες ύλες.

Δεν ήταν σαφές πόσα προϊόντα της CME επηρεάστηκαν, αλλά οι τιμές για το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate, τα futures των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ, τα futures του S&P 500, το φοινικέλαιο και ο χρυσός δεν ενημερώνονταν, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Οι τιμές δεν ενημερώνονταν επίσης στην πλατφόρμα συναλλάγματος EBS, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως σε «συγκρίσεις» με υψηλό όγκο συναλλαγών, όπως το ευρώ/δολάριο και το δολάριο/γιεν. Ωστόσο, οι έμποροι δήλωσαν ότι μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν άλλες πλατφόρμες για να εκτελέσουν συναλλαγές.