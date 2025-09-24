H EE ετοιμάζει το έδαφος για «μπλόκο» στο ρωσικό πετρέλαιο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανακοινώσει «σε εύθετο χρόνο» την πρόταση της για υψηλότερους δασμούς στο ρωσικό πετρέλαιο, ανέφερε την Τετάρτη εκπρόσωπος της Κομισιόν στο Reuters.

Το δημοσίευμα συμπλήρωσε πως Ουγγαρία και η Σλοβακία εισάγουν περίπου 200.000-250.000 βαρέλια ρωσικού πετρελαίου την ημέρα, ποσό που αντιστοιχεί στο 3% περίπου της ζήτησης πετρελαίου στην ΕΕ.

Σημειώνεται πως την Τρίτη η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η Γερμανίδα αξιωματούχος είπε πως ι θέλει η Ευρώπη να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία μέχρι το τέλος του έτους.

«Συμφωνήσαμε ότι πρέπει να μειώσουμε τα έσοδα της Ρωσίας από τα ορυκτά καύσιμα, και γρήγορα. Αυτό ακριβώς κάνει η Ευρώπη με το 19ο πακέτο κυρώσεων.

Αυξάνουμε την πίεση, απαγορεύοντας τις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές και στοχεύοντας τα διυλιστήρια, τους εμπόρους πετρελαίου και τα διυλιστήρια σε τρίτες χώρες.

Μέχρι το 2027, η Ευρώπη θα έχει γυρίσει οριστικά σελίδα στα ρωσικά ορυκτά καύσιμα» σημείωσε η φον ντερ Λάιεν.