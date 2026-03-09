Goldman Sachs: Το πετρέλαιο σύντομα πάνω από τα $100 το βαρέλι αν οι ροές στα Στενά του Ορμούζ δεν ανακάμψουν

Οι τιμές πετρελαίου είναι πιθανό να ξεπεράσουν τα $100 το βαρέλι την επόμενη εβδομάδα αν δεν εμφανιστούν ενδείξεις για λύση της σοβαρής διαταραχής των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ, προβλέπει η Goldman Sachs, προειδοποιώντας ότι οι ανοδικοί κίνδυνοι για τη βασική της πρόβλεψη αυξάνονται ταχύτατα.

Δεν είναι η μόνη. Μια εβδομάδα μετά από μια από τις μεγαλύτερες διαταραχές που έχουν σημειωθεί ποτέ στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, οι τιμές πετρελαίου παραμένουν ακόμη πολύ χαμηλότερες από τα επίπεδα που κατέγραψαν σε προηγούμενες κρίσεις.

Ολοένα και περισσότεροι ειδικοί της ενεργειακής βιομηχανίας και traders προειδοποιούν ότι κάθε ημέρα που συνεχίζεται ο πόλεμος φέρνει τον κόσμο πιο κοντά σε ένα σημείο καμπής. Πολλοί προβλέπουν ότι το αργό πετρέλαιο θα φτάσει τα $100 το βαρέλι μέσα σε λίγες ημέρες.

Η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει σχεδόν σταματήσει, μετατρέποντας σε πραγματικότητα αυτό που για πολύ καιρό θεωρούνταν το χειρότερο σενάριο για τις αγορές ενέργειας.

Ο αριθμός των άδειων δεξαμενόπλοιων πετρελαίου στον Κόλπο εξαντλείται, επισπεύδοντας τη στιγμή που θα πρέπει να περιοριστεί ακόμη περισσότερο η παραγωγή.

Η Goldman Sachs εκτιμά αυτή τη στιγμή ότι οι μέσες ημερήσιες ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν μειωθεί κατά 90%. Μια άλλη επενδυτική τράπεζα, η Barclays, εκτιμά ότι το αργό πετρέλαιο Brent θα μπορούσε να δοκιμάσει τα $120 το βαρέλι αν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί για ακόμη μερικές εβδομάδες.

Η Goldman σκοπεύει να επανεξετάσει σύντομα την πρόβλεψη της για την τιμή του πετρελαίου αν δεν δει σημάδια που να στηρίζουν την υπόθεση της για σταδιακή ομαλοποίηση των ροών στα Στενά του Ορμούζ μέσα στις επόμενες ημέρες.

Το βασικό της σενάριο για το πετρέλαιο Brent προέβλεπε την τιμή του στα $80 περίπου τον Μάρτιο και στα υψηλά των $70 για το δεύτερο τρίμηνο.

«Πλέον θεωρούμε πιθανό ότι οι τιμές πετρελαίου, ιδιαίτερα των διυλισμένων προϊόντων, θα ξεπεράσουν τα υψηλά του 2008 και του 2022 αν οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμείνουν μειωμένες για όλη τη διάρκεια του Μαρτίου», αναφέρει σε έκθεση της.

Ενώ οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου εκτοξεύτηκαν αυτή την εβδομάδα, παραμένουν χαμηλότερες από τα υψηλά επίπεδα που σημείωσαν αμέσως μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Την Παρασκευή υπήρχαν σημάδια ότι η αρχική ηρεμία στην αγορά πετρελαίου άρχιζε να διαλύεται καθώς η τιμή του Brent εκτοξεύτηκε πάνω από τα $90 το βαρέλι.

Οι ειδικοί της αγοράς εκτιμούν ότι η αγορά εξακολουθεί να είναι εφησυχασμένη σχετικά με τον αντίκτυπο μιας παρατεταμένης διακοπής των ροών και ότι οι τιμές μπορεί να φτάσουν τα $100 μέσα σε λίγες ημέρες αν δεν υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών.

Ήδη, σημάδια πίεσης είναι ήδη ορατά καθώς οι περικοπές σε διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής και της Ασίας έχουν προκαλέσει άνοδο στις τιμές προϊόντων όπως το ντίζελ και τα καύσιμα αεροπλάνων.

Για τους traders πετρελαίου και φυσικού αερίου το κρίσιμο ερώτημα είναι πότε μπορεί να υπάρξει επανεκκίνηση στις ροές ενέργειας από την περιοχή του Κόλπου. Κάθε ημέρα που το πετρέλαιο δεν μεταφέρεται μέσω του Ορμούζ οι δεξαμενές αποθήκευσης γεμίζουν περισσότερο, φέρνοντας τους παραγωγούς πιο κοντά στο σημείο όπου θα πρέπει να μειώσουν την παραγωγή.

Το Ιράκ άρχισε να μειώνει την παραγωγή αυτή την εβδομάδα ενώ το Κατάρ σταμάτησε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

H άνοδος των τιμών προκαλεί πονοκέφαλο στον πρόεδρο των ΗΠΑ που έχει προβάλλει την ικανότητα του να κράτα υπό έλεγχο τις τιμές καυσίμων. Η βενζίνη δεν ήταν ποτέ πιο ακριβή σε όλη τη διάρκεια της προεδρίας του. Όμως, οι προσπάθειες του Λευκού Οίκου αυτή την εβδομάδα να ηρεμήσει τις αγορές πετρελαίου δεν είχαν μέχρι στιγμής επιτυχία.