Goldman Sachs: Aύξηση 130% στην τιμή του φυσικού αερίου αν κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ για ένα μήνα

Άνοδος του πετρελαίου στα 100 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Goldman Sachs, ενώ αν τα Στενά του Ορμούζ κλείσουν για ένα μήνα, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη θα μπορούσαν να εκτοξευθούν έως και 130%.

Παράλληλα, τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων δείχνουν περιορισμένη κίνηση εν μέσω της σύγκρουσης. Όπως αναφέρει η Goldman Sachs τα στενά του Ορμούζ είναι το πιο κρίσιμο σημείο της ροής πετρελαίου στον κόσμο, από όπου περνούν καθημερινά περί τα 15 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου.Μετά την επίθεση, η Τεχεράνη προειδοποίησε τα πλοία να μην περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ. Την Κυριακή, πολλά πλοία δέχθηκαν πυρά, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο στη σύγκρουση.

Στο μεταξύ, οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αποσύρει την κάλυψη και, συνεπώς, πληθαίνει ο αριθμός των πλοίων που αποφασίζουν να μην διαπλεύσουν το πέρασμα, δεδομένων των κινδύνων. Η διεθνής εταιρεία ερευνών και συμβουλών Wood Mackenzie προειδοποίησε ότι οι τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να ξεπεράσουν και τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, εάν οι ροές δεν αποκατασταθούν γρήγορα.

Η ολλανδική τράπεζα ING δήλωσε ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου τύπου Brent θα μπορούσαν τελικά να ανέλθουν στα 140 δολάρια ανά βαρέλι σε ένα «δυσμενέστερο σενάριο», εάν υπάρξουν σημαντικές και παρατεταμένες διαταραχές στην προσφορά.

«Οι εμπορικοί φορείς, οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες και οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ουσιαστικά αποσυρθεί από την περιοχή», ανέφερε η Αμένα Μπακρ, επικεφαλής της έρευνας για την ενέργεια στη Μέση Ανατολή και τον OPEC+ στην εταιρεία ναυτιλιακών δεδομένων Kpler. Σημείωσε, δε, ότι τα ασφάλιστρα είχαν ήδη φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι ετών.

Στο πιο αισιόδοξο σενάριο, ο Άλαν Γκέλντερ της Wood Mackenzie ανέφερε ότι θα χρειαστούν μερικές εβδομάδες για να αποκατασταθούν οι ροές εξαγωγών. Σημειωτέον πως τις πρώτες ημέρες μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, όταν οι φόβοι για τον εφοδιασμό από τη Ρωσία οδήγησαν το πετρέλαιο πάνω από τα 125 δολάρια το βαρέλι.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο OPEC + ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει την παραγωγή αργού πετρελαίου κατά 206.000 βαρέλια την ημέρα από τον Απρίλιο, προκειμένου να διασφαλίσει τη «σταθερότητα της αγοράς».

Ωστόσο, οι πρόσθετοι όγκοι θα παραμείνουν ουσιαστικά αχρησιμοποίητοι εάν το αργό πετρέλαιο δεν μπορεί να εξέλθει από τον Κόλπο, ακόμη και αν οι εναλλακτικοί αγωγοί στη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ μπορούν να αντισταθμίσουν εν μέρει τη διακοπή.

«Είτε τα στενά κλείσουν με τη βία είτε καταστoύν απρόσιτα λόγω αποφυγής κινδύνου, ο αντίκτυπος στις ροές είναι σε μεγάλο βαθμό ο ίδιος», ανέφερε ο Χόρχε Λεόν, της γεωπολιτικής ανάλυσης στη Rystad Energy. Ακόμη, προειδοποίησε ότι η αποτελεσματική διακοπή της κυκλοφορίας μέσω των στενών θα μπορούσε να αφαιρέσει μεταξύ 8 και 10 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα από τις παγκόσμιες αγορές, ακόμη και μετά τη συνεκτίμηση των περιορισμένων εναλλακτικών διαδρομών.