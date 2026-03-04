Goldman Sachs: Αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις για το πετρέλαιο

Η Goldman Sachs αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τις τιμές του πετρελαίου, επικαλούμενη σημαντικές διαταραχές στις ροές εφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, περιμένοντας απότομη μείωση των αποθεμάτων, καθώς η αγορά αντιμετωπίζει προβλήματα με τις μειωμένες αποστολές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent έχει ήδη σημειώσει ισχυρή άνοδο, σημειώνοντας άνοδο 34% σε ετήσια βάση, φτάνοντας περίπου τα 82 δολάρια το βαρέλι, καθώς η ροή πετρελαίου μέσω των Στενών μειώθηκε απότομα, οι ενεργειακές υποδομές υπέστησαν ζημιές και η συμφόρηση στις αποθήκες ανάγκασε το Ιράκ να μειώσει την παραγωγή κατά σχεδόν 1,5 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα.

Η Goldman αναμένει τώρα ότι το Brent θα φτάσει τα 85 δολάρια μέσα στον Μάρτιο, καθώς οι αγορές παίρνουν αντικρουόμενα σήματα. Αφενός, οι ροές μέσω Ορμούζ μπορούν να ανακάμψουν σταδιακά, αφετέρου, συνεχίζουν να εμφανίζονται ενδείξεις διακοπής της παραγωγής και απωλειών εφοδιασμού.

Τι βλέπουν οι αναλυτές και γιατί

Παράλληλα, τράπεζα δήλωσε ότι αυξάνει την πρόβλεψη για τον μέσο όρο του β' τριμήνου του 2026 για το Brent κατά 10 δολάρια έως 76 δολάρια ανά βαρέλι από 66 δολάρια προηγουμένως, ενώ αυξάνει την εκτίμησή της για το αμερικανικό πετρέλαιο αργό κατά 9 δολάρια, φτάνοντας τα 71 δολάρια από 62 δολάρια.

Η αναθεώρηση αντικατοπτρίζει δύο υποθέσεις. Καταρχάς, οι στρατηγικοί αναλυτές της Goldman αναμένουν συνεχιζόμενη διαταραχή της προσφοράς βραχυπρόθεσμα. Υποθέτουν ότι οι εξαγωγές μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένουν περίπου στο 15% των κανονικών επιπέδων για περίπου πέντε ημέρες ακόμη, πριν ανακάμψουν σταδιακά στο 70% σε διάστημα δύο εβδομάδων και στη συνέχεια επιστρέψουν σε πλήρη δυναμικότητα τις επόμενες δύο εβδομάδες.

«Υπό την υπόθεσή μας για σημαντικές διαταραχές στη Σύγκρουση του Ορμούζ τον Μάρτιο, εκτιμούμε περίπου 200 εκατομμύρια εκατομμύρια απώλειες στην παραγωγή αργού πετρελαίου στη Μέση Ανατολή και μεγάλες μειώσεις στα εμπορικά αποθέματα του ΟΟΣΑ τον Μάρτιο», έγραψαν οι στρατηγικοί αναλυτές με επικεφαλής τον Daan Struyven.

Τα αποθέματα προβλέπεται να μειωθούν κατά περίπου 76 εκατομμύρια βαρέλια σε μηνιαία βάση, σε σύγκριση με την προηγούμενη υπόθεση για αύξηση 10 εκατομμυρίων βαρελιών.

Επιπλέον, η Goldman αναμένει ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα θα συνεχίσει να στηρίζει τις τιμές του πετρελαίου. Οι στρατηγικοί αναλυτές δήλωσαν ότι «η παρατεταμένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, σχετικά με το Ιράν και τη Ρωσία-Ουκρανία, θα συνεχίσει να στηρίζει το ασφάλιστρο κινδύνου στο δεύτερο τρίμηνο του 2026».

Πιο αναλυτικά, η τράπεζα προέβη σε μικρότερες αναθεωρήσεις προς τα πάνω στις προβλέψεις της.

Σύμφωνα με την Goldman, η μέση τιμή του Brent θα διαμορφωθεί πλέον στα 66 δολάρια το δ’ τρίμηνο του 2026, από 60 δολάρια προηγουμένως και 70 δολάρια το 2027, σε σύγκριση με 65 δολάρια πριν. Το αμερικανικό αργό αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 62 δολάρια στα τέλη του 2026 και στα 66 δολάρια το 2027.

Η Goldman εξακολουθεί να αναμένει ότι οι τιμές θα μειωθούν από τα τρέχοντα επίπεδα, καθώς το ασφάλιστρο κινδύνου θα εξασθενίσει και τα αποθέματα θα αρχίσουν να αναδομούνται μόλις υποχωρήσουν οι διαταραχές.

Το βασικό της σενάριο υποθέτει ότι το Brent θα μειωθεί από περίπου 82 δολάρια σήμερα σε περίπου 66 δολάρια μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Οι προβλέψεις για τα 100 δολάρια

Παράλληλα, εκτιμούν πως εάν οι εξαγωγές μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμείνουν μειωμένες για πέντε επιπλέον εβδομάδες, η Goldman εκτιμά ότι το Brent μπορεί να ανέλθει σε περίπου 100 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς οι αγορές προσαρμόζονται για να αποτρέψουν την πτώση των αποθεμάτων σε κρίσιμα χαμηλά επίπεδα.

Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή