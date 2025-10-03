Γιατί ο χρυσός σπάει όλα τα ρεκόρ - Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

Προς εβδομαδιαία κέρδη άνω του 2% κινούνται οι τιμές του χρυσού την Παρασκευή, καθώς οι αγορές φαίνεται πως «κλειδώνουν» το ότι το πολύτιμο μέταλλο θα ξεπεράσει μέσα στους επόμενους μήνες τα επίπεδα των 4.000 δολαρίων.

Το «πάγωμα» (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ αποτελεί τον τελευταίο κρίκο στην αλυσίδα των ενδείξεων οικονομικής αβεβαιότητας που ωθεί τους επενδυτές σε αναζήτηση «ασφαλών» επενδυτικών καταφυγίων, όπως ο χρυσός. Ακόμα, το «θολό» τοπίο που διαμορφώνει το shutdown για την αμερικανική οικονομία έχει ενισχύσει τις εκτιμήσεις για το ότι η ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) θα προβεί σε νέα μείωση των επιτοκίων της στο τέλος του μήνα.

«Θολός» Οκτώβριος

Σημειώνεται πως λόγω του shutdown, βρίσκονται «στον αέρα» οι ανακοινώσεις για την πορεία της αμερικανικής αγοράς εργασίας κατά τον Σεπτέμβριο, που ήταν προγραμματισμένο να δημοσιευτούν στις 15:30 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας). Επιπλέον, εφόσον το shutdown συνεχιστεί -ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προς το παρόν δεν φαίνεται έτοιμος για παραχωρήσεις προς τους Δημοκρατικούς για να λήξει το αδιέξοδο στην Ουάσινγκτον- μπορεί να επηρεστούν και οι ανακοινώσεις για την πορεία του πληθωρισμού που είναι προγραμματισμένες για τις 15 Οκτωβρίου.

Τα εν λόγω μακροοικονομικά στοιχεία έχουν σημασία για τον καθορισμό της νομισματικής πολιτικής της Fed, με την αρμόδια επιτροπή της τράπεζας (FOMC) να συνεδριάζει στις 29 Οτωβρίου επί των επιτοκίων της.

Οι αγορές δίνουν 97,8% πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group.

Υπενθυμίζεται πως ο χρυσός παραδοσιακά ωφελείται από το περιβάλλον χαμηλό επιτοκίων στις ΗΠΑ.

Πέρα από τα επιτόκια της Fed, οι επενδυτές αναμένεται να συνεχίσουν τις τοποθετήσεις τους στο πολύτιμο μέταλλο και εν μέσω της διαρκούς αστάθειας στην παγκόσμια γεωπολιτική «σκακιέρα». Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν φαίνεται να έχει ενδείξεις για σύντομη λήξη ενώ η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει έκρυθμη, στον απόηχο και του σχεδίου του Τραμπ για ειρήνευση στη Λωρίδα της Γάζας.

Ενδιαφέρον στοιχείο για την πορεία του χρυσού θα είναι το κατά πόσο το ράλι του τελευταίου χρονικού διαστήματος μπορεί να ανακοπεί από την ρευστοποίηση των κερδών. Μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, οι τάσεις διόρθωσης στις τιμές του μετάλλου αποδείχθηκαν βραχύβιες, ενδεικτικό του ότι η άνοδος του χρυσού θα χρειαστεί μια σημαντική «δικαιολογία» για να ανακοπεί. Μένει να φανεί το εάν αυτή θα δοθεί από μια σημαντική γεωπολιτική εξέλιξη (όπως η αποδοχή της Χαμάς στο σχέδιο των ΗΠΑ για λήξη του πολέμου με το Ισραήλ).

Τι λένε οι αναλυτές

Από την πλευρά του, οι επενδυτικοί οίκοι παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξοι για περαιτέρω ράλι στον χρυσό.

Η State Street δίνει 75% πιθανότητες ώστε ο χρυσός να ξεπεράσει τα επίπεδα των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά στα τέλη του 2025 ή στις αρχές του 2026.

Από την πλευρά της, η Goldman Sachs υποστηρίζει πως ο χρυσός μπορεί να «πετάξει] ακόμα και στα 4.300 δολάρια μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026. Προ ημερών η Goldman ανακοίνωσε πως «βλέπει» τον χρυσό να φτάνει έως τα 4.000 δολάρια μέχρι τα μέσα του 2026, «πατώντας» στην ισχυρή διαρθρωτική ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες και τη χαλάρωση της πολιτικής της Fed.

Η UBS υποστηρίζει πως ο χρυσός μπορεί να φτάσει τα 4.200 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους. Η ελβετική τράπεζα επεσήμανε ότι παράγοντες όπως η αποδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ, οι -μεγάλης κλίμακας- αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες και οι αυξημένες επενδύσεις σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) είναι ευνοϊκοί για τις τιμές του μετάλλου