«Φρένο» για τον χρυσό μετά το ράλι, σε επίπεδα άνω των 5.100 δολαρίων

Ήπια κάμψη εμφανίζουν για την Τρίτη οι τιμές του χρυσού, σε ένα σημάδι φυσιολογικής «κόπωσης» για το πολύτιμο μέταλλο μετά από (ακόμα ένα) ιστορικό υψηλό που καταγράφηκε τη Δευτέρα και με την προσοχή των επενδυτών να εστιάζει στην ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Μετά από τις 08:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του χρυσού -παράδοσης Απριλίου- υποχωρούσαν 0,19% στα 5.112 δολάρια ανά ουγγιά.

Η spot τιμή του χρυσού ανέβαινε 1,48% στα 5.082 δολάρια ανά ουγγιά.

Στην κίνηση των άλλων μετάλλων, το ασήμι έπεφτε 4,97% στα 109,78 δολάρια και η πλατίνα κέρδιζε 4% στα 2.683 δολάρια.

Σημειώνεται πως μέχρι την Τετάρτη διεξάγεται η πρώτη συνεδρίαση της νομισματικής επιτροπής της Fed (FOMC) για το 2026, που θα ολοκληρωθεί με την απόφαση για τα επιτόκια στις ΗΠΑ και τις δηλώσεις του επικεφαλής της τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ.

Οι αγορές έχουν προεξοφλήσει πως η Fed δεν θα μεταβάλει άμεσα τη νομισματική της πολιτικής και αναμένουν πως εντός του έτους θα υπάρξουν από μία έως δύο κινήσεις χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον θα στραφεί και σε ενδεχόμενα σχόλια από τον Πάουελ για τις προσπάθειες παρέμβασης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στο έργο της Fed. Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ δεν πρόκειται να παρατείνει τη θητεία του Πάουελ στην ηγεσία της τράπεζας, ενώ αναμένεται ακόμα και μέσα στην εβδομάδα να πάρει την απόφαση του για τον διάδοχο του Πάουελ στην Fed. Η θητεία του τελευταίου λήγει τον Μάιο.

Πέρα από την Fed, οι αγορές παραμένουν επιφυλακτικές για τις επόμενες κινήσεις του Τραμπ στη γεωπολιτική σκακιέρα. Οι αποφάσεις του Τραμπ έχουν μειώσει τη διάθεση ρίσκου μεταξύ των επενδυτών και αποτελούν βασικό λόγο για τις αθρόες τοποθετήσεις στον χρυσό από το 2025 έως και σήμερα.

Στα 5.600 δολάρια

Το investing.com μετέδωσε πως η τράπεζα OCBC της Σιγκαπούρης αναμένει ότι ο χρυσός θα ολοκληρώσει το 2026 στα επίπεδα των 5.600 δολαρίων, έναντι της προηγούμενης εκτίμησης για 4.800 δολάρια.

Η τράπεζα επικαλέστηκε ένα περιβάλλον με αυξανόμενη αποστροφή προς τον κίνδυνο, εν μέσω ανεξέλεγκτων γεωπολιτικών εντάσεων, οικονομικής αβεβαιότητας και αυξανόμενης ζήτησης των επενδυτών για ασφαλή καταφύγια.

«Ο χρυσός υποστηρίζεται λιγότερο από οποιοδήποτε μεμονωμένο κίνδυνο και περισσότερο από ένα διαρκές κλίμα αβεβαιότητας που ενθαρρύνει τη διαφοροποίηση σε μη κρατικά περιουσιακά στοιχεία», έγραψαν οι αναλυτές της OCBC

Παράλληλα, πρόσθεσαν πως είναι πιθανή κάποια βραχυπρόθεσμη υποχώρηση του χρυσού, καθώς η πρόσφατη άνοδος έδωσε τη θέση της σε πιθανή ρευστοποίηση κερδών.