Τα πονταρίσματα των οίκων για το ξέφρενο ράλι σε χρυσό και ασήμι

Πολλοί ήταν οι λόγοι που έκαναν τους επενδυτές να ανησυχούν τελευταία. Είτε πρόκειται για χαμηλότερες αποδόσεις στα ομόλογα, τις ακριβές μετοχές ή τους δασμούς του προέδρου Τραμπ, η αντίδραση τους ήταν η ίδια – αγορές χρυσού.

Μόλις τρεις μήνες αφότου σκαρφάλωσε στο κάποτε αδιανόητο επίπεδο των $4.000 η ουγγιά, ο χρυσός ξεπέρασε τα $5.100 ενδοσυνεδριακά νωρίς τη Δευτέρα, με τους αναλυτές να περιμένουν την τιμή σποτ να συνεχίσει την άνοδο της προς τα $6.000 τη φετινή χρονιά εν μέσω κλιμακούμενων γεωπολιτικών εντάσεων και λόγω της ισχυρής ζήτησης τόσο από τις κεντρικές τράπεζες όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.

Η ετήσια έρευνα προβλέψεων για τα πολύτιμα μέταλλα που διεξήγαγε το London Bullion Market Association (LBMA) δείχνει ότι οι αναλυτές προβλέπουν ισχυρή ανοδική δυναμική για τον χρυσό, ότι θα μπορούσε να φτάσει έως και τα $7.150.

“Τα πολύτιμα μέταλλα ξεκίνησαν το 2026 με ισχυρούς ευνοϊκούς ανέμους. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο χρυσός, το ασήμι, η πλατίνα και το παλλάδιο θα καταγράψουν νέα ιστορικά υψηλά μέσα στη νέα χρονιά, όχι μόνο υπερβαίνοντας το όριο των $6.000 για τον χρυσό, αλλά ενδεχομένως φθάνοντας ακόμη και τα $7.000 η ουγγιά. Το ασήμι αναμένεται να αγγίξει τα $160, η δε πλατίνα θα μπορούσε να δει κορυφές άνω των $3.000 με το παλλάδιο να ακολουθεί από κοντά,” αναφέρει η έρευνα του LBMA που βασίστηκε στις προβλέψεις αναλυτών από 28 επενδυτικούς οίκους.

Για το 2026 ο χρυσός προβλέπεται ότι θα κινηθεί ανάμεσα στα $3.450 και τα $7.150 ανά ουγγιά, σε ένα πολύ μεγάλο εύρος $3.700, πάνω από διπλάσιο του εύρους διακύμανσης του 2025 που ήταν τα $1.816.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι αυξάνονται. Οι υψηλές τιμές ήδη πιέζουν τη ζήτηση για κοσμήματα και θα μπορούσαν να μετριάσουν τις αγορές από κεντρικές τράπεζες σε περιοχές που είναι πιο ευαίσθητες στις τιμές.

Παράλληλα, οι έντονες κερδοσκοπικές τοποθετήσεις αυξάνουν την πιθανότητα πιο απότομων διορθώσεων, εάν μεταβληθεί το επενδυτικό κλίμα.

Ο χρυσός διέσπασε το επίπεδο των $5.100 ανά ουγγιά, παρατείνοντας ένα καταιγιστικό ράλι που τροφοδοτείται από τη φυγή των επενδυτών από τα νομίσματα και τα κρατικά ομόλογα. Το selloff στην αγορά ομολόγων της Ιαπωνίας την περασμένη εβδομάδα είναι το τελευταίο παράδειγμα απέχθειας των επενδυτών σε μεγάλα δημοσιονομικά ανοίγματα.

Πέρυσι ο χρυσός κατέγραψε κούρσα 64%. Ήταν η μεγαλύτερη του ετήσια άνοδος από το 1979. Η αυξημένη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια, η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της Fed, oι ισχυρές αγορές από τις κεντρικές τράπεζες και οι εισροές - ρεκόρ σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) συνέβαλλαν στην άνοδο αυτή.

Ο χρυσός έχει σκαρφαλώσει 18% τη νέα χρονιά. Τη Δευτέρα ενισχύθηκε έως και 2,5% στα $5.111 με το δολάριο να εξασθενεί σε χαμηλό τετράμηνου.

Τον Δεκέμβριο η Goldman Sachs ανέβασε τον δικό της στόχο για τον χρυσό στα $5.400 από τα $4.900 πριν. Προβλέπει ότι οι αγορές των κεντρικών τραπεζών θα φτάσουν τους 60 τόνους μηνιαίως κατά μέσο όρο καθώς συνεχίζεται η διαφοροποίηση των αποθεματικών και από νομισματικές αρχές στις αναδυόμενες οικονομίες.

Παράδειγμα η κεντρική τράπεζα της Πολωνίας που κατείχε 550 τόνους χρυσού στο τέλος του 2025 και θέλει να αυξήσει τα αποθέματα της στους 700 τόνους, σύμφωνα με δηλώσεις του διοικητή της πρόσφατα. Η κεντρική τράπεζα της Κίνας επέκτεινε τις δικές της αγορές χρυσού για 14ο μήνα τον Δεκέμβριο.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι ο χρυσός είναι το αντίστροφο της εμπιστοσύνης, αποτελεί αντιστάθμισμα σε απρόσμενα ξεσπάσματα πληθωρισμού, μη αναμενόμενες διορθώσεις στις αγορές και εξάρσεις γεωπολιτικού κινδύνου.

Οι εισροές σε ΕΤF χρυσού αποτελούν ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της επενδυτικής ζήτησης για το μέταλλο.

Υπάρχει κόστος ευκαιρίας στη διακράτηση χρυσού καθώς δεν αποφέρει απόδοση. Όταν τα επιτόκια μειώνονται, πέφτει και το κόστος ευκαιρίας. Αν η Fed συνεχίσει να μειώνει το κόστος χρήματος το 2026, η ζήτηση για χρυσό λογικά θα πρέπει να αυξηθεί, εκτιμούν οι διαχειριστές στο Gabelli Gold Fund.

Σύμφωνα με στοιχεία του World Gold Council, τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια ETF είχαν ρεκόρ εισροών πέρυσι, ιδιαίτερα αυτά των ΗΠΑ. Οι ετήσιες εισροές εκτοξεύτηκαν στα $89 δις, ποσό που αντιστοιχεί σε 801 τόνους, το υψηλότερο επίπεδο από το ρεκόρ του 2020.