«Επιμένει» με κέρδη ο χρυσός πάνω από τα 3.600 δολάρια, ενόψει της Fed

Ανοδικά κινούνται για την Παρασκευή οι τιμές του χρυσού, κινούμενα προς κέρδη πάνω από το 4% σε επίπεδο εβδομάδας, με το πολύτιμο μέταλλο να ωφελείται από τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ.

Μετά τις 08:00 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- ανέβαιναν 0,28% στα 3.616 δολάρια ανά ουγγιά. Σε επίπεδο εβδομάδας κινούνται με άνοδο μεγαλύτερη του 4%.

Η spot τιμή του χρυσού κέρδιζε 0,34% στα 3.557 δολάρια.

Στην κίνηση άλλων μετάλλων, το παλλάδιο ενισχυόταν 0,61% στα 1.149 δολάρια ανά ουγγιά.

Τα μάκρο στις ΗΠΑ και η Fed

Στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών για την Παρασκευή θα βρεθούν τα στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας κατά τον Αύγουστο, που θα δώσουν στους αναλυτές μια εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) σχετικά με τη νομισματική της πολιτικής.

Οι επενδυτές δίνουν πάνω από 99% πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης στις 17 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group.

«Πλάτη» στις παραπάνω προσδοκίες έβαλαν και τα στοιχεία για τις αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη.

Ο χρυσός, ένα περιουσιακό στοιχείο χωρίς απόδοση, τείνει να έχει καλή απόδοση σε περιβάλλοντα χαμηλών επιτοκίων και σε περιόδους αβεβαιότητας.

Η Standard Chartered αναμένει περαιτέρω άνοδο του χρυσού, σημειώνοντας ότι η ζήτηση για ασφαλή καταφύγια τροφοδοτείται από τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς και την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εντείνει τις επιθέσεις του στην ηγεσία της Fed, προκαλώντας ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για το πόσο ανεξάρτητα θα λειτουργεί η τράπεζα στη χάραξη της νομισματικής της πολιτικής.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι απολύει τη διοικητή της Fed Λίζα Κουκ και ότι ήδη εξετάζει πιθανούς αντικαταστάτες.