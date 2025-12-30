Ελαφρά πτώση στο πετρέλαιο λόγω των εντάσεων Ρωσίας - Ουκρανίας

Ελαφρά πτώση καταγράφουν την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου έπειτα από άνοδο άνω του 2% στην προηγούμενη συνεδρίαση, εν μέρει λόγω της επίδρασης της πτώσης των τιμών των πολύτιμων μετάλλων, ενώ η κλιμάκωση των εντάσεων ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία προκάλεσε ανησυχίες στις αγορές για διακοπή του εφοδιασμού.

Ειδικότερα, το αργό πετρέλαιο τύπου μπρεντ καταγράφει πρώτη 0,15% στα 61,85 δολάρια το βαρέλι, και το αμερικανικό WTI υποχωρεί κατά 0,12% στα 58,01 δολάρια το βαρέλι. Αμφότερα, έκλεισαν με άνοδο άνω του 2% στην προηγούμενη συνεδρίαση, μετά την κατηγορία της Μόσχας προς το Κίεβο ότι στόχευσε την κατοικία του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, πυροδοτώντας φόβους για διακοπές στον εφοδιασμό.

«Η πώληση που βλέπετε τώρα είναι πιθανώς μια δευτερογενής αδυναμία που προκλήθηκε από τη σημαντική διόρθωση που παρατηρήσαμε στα πολύτιμα μέταλλα, η οποία είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει σχεδόν όλα τα άλλα εμπορεύματα», δήλωσε ο αναλυτής της Marex, Ed Meir.

Τα πολύτιμα μέταλλα υποχώρησαν απότομα τη Δευτέρα, με το ασήμι και την πλατίνα να πέφτουν από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς οι επενδυτές είχαν καταγράψει κέρδη. «Νομίζω ότι οι αγορές αντιλαμβάνονται ότι θα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία», δήλωσε ο Meir.

Το Κίεβο απέρριψε ως αβάσιμη την κατηγορία της Ρωσίας ότι στόχευε τον Πούτιν και δήλωσε ότι είχε ως στόχο να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τους φόβους για διακοπή του εφοδιασμού και να ασκήσει πίεση για αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Οι επενδυτές ανησυχούσαν επίσης για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μια άλλη μεγάλη επίθεση κατά του Ιράν, εάν αυτό επανέλαβε την ανασυγκρότηση των προγραμμάτων βαλλιστικών πυραύλων ή πυρηνικών όπλων.

Ο Τραμπ προειδοποίησε επίσης τη Χαμάς για σοβαρές συνέπειες εάν δεν αποστρατιωτικοποιηθεί, προσθέτοντας ότι ήθελε να προχωρήσει στη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η οποία επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο ύστερα από δύο χρόνια συγκρούσεων στη Γάζα.

Όσο για το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, σημειώνει πτώση 0,66% στα 28,345 ευρώ τη μεγαβατώρα.