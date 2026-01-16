Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη εμφάνιζαν σημαντική άνοδο, εν μέσω προσδοκιών για ένα ακόμη κύμα ψύχους στα τέλη του μήνα, που αναμένεται να ενισχύσει τη ζήτηση για θέρμανση, την ώρα που τα αποθέματα παραμένουν αισθητά χαμηλότερα από τους ιστορικούς μέσους όρους.

Μετά από τις 16:00 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου -παράδοσης Φεβρουαρίου- κέρδιζαν άνω του 10%, οδεύοντας προς εβδομαδιαία κέρδη άνω του 28%.

Όπως μετέδωσε η Wall Street Journal, τς τελευταίες ημέρες, η Ευρώπη καταγράφει επιταχυνόμενες αποσύρσεις από τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου, με τα αποθέματα να βρίσκονται κάτω από το 52% της χωρητικότητας, έναντι πενταετούς μέσου όρου 67%.

Παράλληλα, οι ψυχρότερες καιρικές συνθήκες στην Ασία έχουν ήδη ενισχύσει τη δραστηριότητα στη spot αγορά, εγείροντας ανησυχίες για αυξημένο ανταγωνισμό ως προς τα φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου.

«Παγωμένος σιβηριανός αέρας προβλέπεται να σαρώσει την ήπειρο, αυξάνοντας τη ζήτηση για θέρμανση και ενδεχομένως εντείνοντας τον παγκόσμιο ανταγωνισμό για φορτία LNG», ανέφεραν αναλυτές της ANZ Research.

Η Ασία προετοιμάζεται επίσης για κύμα έντονου ψύχους. Οι θερμοκρασίες στο Πεκίνο και τη Σαγκάη ενδέχεται να υποχωρήσουν έως και κατά 20 βαθμούς Κελσίου μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, ενώ η Ιαπωνία εξέδωσε εθνική προειδοποίηση για εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες.

«Το ράλι σηματοδοτεί μια σημαντική μετατόπιση στην αγορά, μετά τη σύγκρουση ισχυρής ζήτησης για θέρμανση με ανανεωμένους γεωπολιτικούς κινδύνους», ανέφεραν οι ενεργειακοί αναλυτές της DNB Carnegie.

«Στο τέλος του περασμένου έτους, η εμπιστοσύνη στο "μαξιλάρι" εφοδιασμού της περιοχής - με τη στήριξη των εισαγωγών LNG και μιας ήπιας έναρξης του χειμώνα - οδήγησε τις καθαρές short θέσεις στο ευρωπαϊκό φυσικό αέριο στα πιο πτωτικά επίπεδα από τις αρχές του 2020».

Οι τιμές είχαν ήδη ενισχυθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, λόγω ανησυχιών για πιθανή διακοπή των ροών ιρανικού φυσικού αερίου προς την Τουρκία, εξαιτίας των αυξανόμενων αναταραχών στη χώρα, σπάζοντας μια μηνιαία περίοδο υποτονικών συναλλαγών στο εύρος των 27 έως 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Οι φόβοι αυτοί έχουν έκτοτε υποχωρήσει, καθώς μειώθηκαν οι προσδοκίες για επικείμενη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης, περιορίζοντας το ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου.

Ωστόσο, τα επενδυτικά κεφάλαια έχουν ήδη περιορίσει το καθαρό τους άνοιγμα στο TTF στις 55,14 τεραβατώρες, από 92,76 τεραβατώρες στα μέσα Δεκεμβρίου, σύμφωνα με στρατηγικούς αναλυτές εμπορευμάτων της ING.