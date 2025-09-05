Aπώλειες άνω του 2% καταγράφει το πετρέλαιο καθώς αναμένεται υψηλότερη προσφορά

Το πετρέλαιο υποχωρεί για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση την Παρασκευή, καταγράφοντας την πρώτη εβδομαδιαία απώλεια έπειτα από τρεις εβδομάδες. Οι πιέσεις στις τιμές εντάθηκαν λόγω των αυξημένων προσδοκιών για υψηλότερη προσφορά, αλλά και μιας απροσδόκητης αύξησης των αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ, που ενέτεινε τις ανησυχίες για τη ζήτηση.

Σύμφωνα με το Reuters, τα οκτώ μέλη του ΟΠΕΚ+ θα εξετάσουν περαιτέρω αύξηση της παραγωγής στη συνεδρίαση της Κυριακής. Τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 2,4 εκατ. βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών για μείωση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent υποχωρούν κατά 2% στα 65,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate μειώνεται κατά 2,36%, στα 61,98 δολάρια το βαρέλι.

«Υπάρχουν ολοένα και περισσότερες ενδείξεις ότι η προμήθεια πρώτων υλών δύσκολα θα αποτελέσει πρόβλημα στο μέλλον», δήλωσε ο John Evans της PVM.

Σε επίπεδο εβδομάδας, το Brent έχασε σχεδόν 4% και το WTI περισσότερο από 3%.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο ΟΠΕΚ+ ενδέχεται να διοχετεύσουν περισσότερα βαρέλια στην αγορά, επιδιώκοντας ανάκτηση μεριδίου αγοράς. Μια τέτοια κίνηση θα ισοδυναμούσε με χαλάρωση δεύτερου γύρου περικοπών παραγωγής κατά περίπου 1,65 εκατ. βαρέλια ημερησίως (1,6% της παγκόσμιας ζήτησης), πάνω από έναν χρόνο νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

«Εάν οι οκτώ χώρες του ΟΠΕΚ+ συμφωνήσουν σε νέα αύξηση της παραγωγής, αυτό θα ασκήσει ισχυρή καθοδική πίεση στις τιμές του πετρελαίου. Ήδη υπάρχει σημαντικός κίνδυνος υπερπροσφοράς», ανέφεραν οι αναλυτές της Commerzbank.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι στην πλευρά της προσφοράς συνεχίζουν να στηρίζουν την αγορά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ηγέτες την Πέμπτη ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Τυχόν περικοπές στις εξαγωγές αργού της Ρωσίας ή άλλες διαταραχές στον εφοδιασμό θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις διεθνείς τιμές υψηλότερα.

«Υπάρχει ο κίνδυνος οι δυτικές δυνάμεις να επιβάλουν αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας σε μια προσπάθεια να αναγκάσουν τον πρόεδρο Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», σημείωσαν την Παρασκευή αναλυτές της JP Morgan.