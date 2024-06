Προειδοποίηση του Οργανισμού Ενέργειας: Αυξάνεται η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου - Προετοιμαστείτε για αλλαγές

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) στους μεγάλους πετρελαιοπαραγωγούς του κόσμου, παροτρύνοντας τους να ευθυγραμμίσουν τις επιχειρηματικές τους στρατηγικές με τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα.

Ο ΔΟΕ δήλωσε την Τετάρτη ότι η αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου υπό την ηγεσία των ΗΠΑ αναμένεται να ξεπεράσει την άνοδο της ζήτησης έως το τέλος της δεκαετίας, ωθώντας την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα σε πρωτοφανή επίπεδα και ενδεχομένως ανατρέποντας τη διαχείριση της αγοράς από τον ΟΠΕΚ+, αναφέρει το CNBC.

Στην τελευταία μεσοπρόθεσμη έκθεσή του για την αγορά, με τίτλο Oil 2024, ο ΔΟΕ δήλωσε ότι η αύξηση της ζήτησης πετρελαίου βρίσκεται σε τροχιά επιβράδυνσης, προτού τελικά φθάσει στην κορύφωσή της κοντά στα 106 εκατ. βαρέλια ημερησίως έως το 2030, δηλαδή ελαφρώς πιο ψηλά από τα 102 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2023.

Ταυτόχρονα, ο ΔΟΕ αναμένει ότι η συνολική παραγωγική ικανότητα πετρελαίου θα εκτοξευθεί σε σχεδόν 114 εκατ. βαρέλια ημερησίως έως το 2030, ξεπερνώντας κατά 8 εκατ. βαρέλια ημερησίως την προβλεπόμενη παγκόσμια ζήτηση.

Παράλληλα, ο ΔΟΕ δήλωσε ότι αυτό θα οδηγήσει σε επίπεδα πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας που δεν έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν - εκτός από το 2020, στο πικ των lockdown εν μέσω πανδημίας Covid.

Προειδοποίησε ότι αυτή η δυναμική θα μπορούσε να έχει «σημαντικές συνέπειες» για τις αγορές πετρελαίου, μεταξύ άλλων για την αμερικανική σχιστολιθική βιομηχανία και τις οικονομίες των παραγωγών στον ΟΠΕΚ και πέραν αυτού.

