CNBC: Οι αναλυτές προειδοποιούν για τις τιμές πετρελαίου - «Ο ουρανός είναι το όριο»

Οι αναλυτές προειδοποίησαν τη Δευτέρα ότι δεν υπάρχει προηγούμενο για την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή εντείνει τους φόβους για παρατεταμένες διακοπές στην παραγωγή και διαταραχές στις μεταφορές μέσω του στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ.

Οι τιμές του πετρελαίου κατευθύνονταν τη Δευτέρα προς τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο που έχει καταγραφεί ποτέ, προτού περιορίσουν σημαντικά τα κέρδη τους, μετά από νέο κύμα αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων σε όλο το Ιράν το Σαββατοκύριακο. Μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν και αποθήκες πετρελαίου.

Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο Brent, σημείο αναφοράς της αγοράς, με παράδοση Μαΐου διαπραγματεύονταν τη Δευτέρα 11,6% υψηλότερα, στα 103,47 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το West Texas Intermediate (WTI) με παράδοση Απριλίου κατέγραφαν άνοδο 12,2%, στα 101,97 δολάρια.

Νωρίτερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent είχαν εκτιναχθεί στα 119,5 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το WTI έφτασε σε υψηλό συνεδρίασης στα 119,48 δολάρια.

Ο Νιλ Άτκινσον, πρώην επικεφαλής πετρελαίου στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, δήλωσε ότι το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ είναι κάτι που οι αγορές ενέργειας δεν έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Εκτός εάν αλλάξει κάτι πολύ σύντομα, «βρισκόμαστε μπροστά σε μια δυνητικά πρωτοφανή ενεργειακή κρίση που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα», δήλωσε στο CNBC τη Δευτέρα.

Χώρες της πλούσιας σε πετρέλαιο περιοχής της Μέσης Ανατολής έχουν αρχίσει να μειώνουν την παραγωγή αργού. Το Ιράκ και το Κουβέιτ έχουν ήδη ξεκινήσει να περιορίζουν την παραγωγή, ενώ οι αναλυτές προειδοποιούν ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία ενδέχεται επίσης να είναι ευάλωτα εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

«Παρόλο που υπάρχουν αποθέματα πετρελαίου σε όλο τον κόσμο, το ζήτημα είναι ότι εάν το κλείσιμο του Στενού συνεχιστεί, τα αποθέματα αυτά - εφόσον χρησιμοποιηθούν - θα εξαντληθούν. Τότε θα βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου, με την παραγωγή πετρελαίου να έχει ουσιαστικά σταματήσει στο Ιράκ και πιθανώς στο Κουβέιτ, ενώ ενδέχεται με την πάροδο του χρόνου να επηρεαστεί και η Σαουδική Αραβία, θα αντιμετωπίσουμε μια κρίση χωρίς ιστορικό προηγούμενο», δήλωσε ο Άτκινσον στην εκπομπή «Squawk Box Europe» του CNBC.

Ερωτηθείς τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για τις τιμές του πετρελαίου, ο Άτκινσον απάντησε: «Λυπάμαι, αλλά εδώ μπαίνουμε σε σφαίρες τεκμηριωμένων εικασιών. Δεν υπάρχει προηγούμενο για κάτι τέτοιο. Ο ουρανός είναι το όριο».

Συνήθως περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, η ναυτιλιακή κίνηση μέσω αυτού του κρίσιμου θαλάσσιου διαδρόμου έχει σχεδόν σταματήσει από την έναρξη του πολέμου.

Έκτακτη σύνοδος της G7

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν από τα υψηλά της συνεδρίασης τη Δευτέρα, λίγο μετά το δημοσίευμα των Financial Times ότι οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών της G7 θα πραγματοποιήσουν έκτακτη συνεδρίαση για να συζητήσουν πιθανή κοινή αποδέσμευση πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα, υπό τον συντονισμό του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA).

Το υπουργείο Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου και η γαλλική κυβέρνηση επιβεβαίωσαν στο CNBC ότι η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα.

Ο Τάιλερ Γκούντσπιντ, επικεφαλής οικονομολόγος της ExxonMobil, δήλωσε σε άλλο ρεπορτάζ στο CNBC ότι «υπήρχε συναίνεση την περασμένη εβδομάδα - και σε κάποιο βαθμό ακόμη και σήμερα - ότι όλοι, εκτός από τη Ρωσία, έχουν συμφέρον να επανέλθει η κανονική ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ».

Πρόσθεσε ότι υπήρχε επίσης η εκτίμηση πως υπάρχει «άφθονο πετρέλαιο στη θάλασσα και διαθέσιμα στρατηγικά αποθέματα για να καλυφθεί οποιοδήποτε βραχυπρόθεσμο κενό». Ωστόσο, ο ίδιος δήλωσε επιφυλακτικός απέναντι σε αυτή την άποψη, καθώς η σύγκρουση εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα της.

«Όταν εξετάζω την κατανομή πιθανοτήτων των πιθανών εξελίξεων, μου φαίνεται ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα - και πιο πιθανά - σενάρια στα οποία το Στενό παραμένει ουσιαστικά κλειστό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σε σχέση με τα σενάρια στα οποία η κανονική κυκλοφορία αποκαθίσταται», ανέφερε ο Γκούντσπιντ.

Διακοπές παραγωγής

Παράλληλα, αναλυτές της Societe Generale προειδοποίησαν ότι οι παρατεταμένες διακοπές παραγωγής από χώρες της Μέσης Ανατολής «αυξάνουν σημαντικά» τον κίνδυνο επιπλοκών κατά την επανεκκίνηση.

«Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι πιθανότατα ο επόμενος παραγωγός που κινδυνεύει να διακόψει την παραγωγή του, ενδεχομένως μέσα στις επόμενες πέντε έως επτά ημέρες», ανέφεραν οι αναλυτές σε ερευνητικό σημείωμα που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

«Το Κατάρ είναι επίσης ευάλωτο, αν και οι όγκοι πετρελαίου του είναι σχετικά περιορισμένοι σε σχέση με την έκθεσή του στο LNG. Η Σαουδική Αραβία αντιμετωπίζει λιγότερο άμεσο κίνδυνο, ωστόσο τα κλεισίματα εγκαταστάσεων θα καταστούν πιθανότερα εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά για άλλες δύο έως τρεις εβδομάδες», πρόσθεσαν.

