Βυθίζεται το ασήμι, υποχωρεί ο χρυσός

Παρά την αρχική άνοδο, τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του χρυσού για παράδοση τον Απρίλιο υποχωρούν 1,95% στα 5.208.60 δολάρια ανά ουγγιά.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση, το πολύτιμο μέταλλο ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο άνω των τεσσάρων εβδομάδων, μετά τα πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν το Σαββατοκύριακο.

Οι τιμές στα μέταλλα υποχωρούν την Τρίτη, αντιστρέφοντας την πορεία τους μετά τα κέρδη στις πρώτες συναλλαγές, καθώς το δολάριο ενισχύεται, ενώ οι επενδυτές αξιολόγησαν την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και τις ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου.

H υποχώρηση της Τρίτης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και , στην ενίσχυση του δολαρίου, το οποίο αντιστάθμισε τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια που προκλήθηκε από την κλιμακούμενη αεροπορική σύγκρουση ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν, η οποία έχει αυξήσει τη γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα.

Το δολάριο ΗΠΑ ενισχύθηκε σε υψηλό άνω του ενός μήνα, υποστηριζόμενο από ισχυρή ζήτηση και επιφυλακτικό κλίμα στις αγορές.

Ένα ισχυρότερο αμερικανικό νόμισμα καθιστά συνήθως τα εμπορεύματα που αποτιμώνται σε δολάρια, όπως ο χρυσός, ακριβότερα για αγοραστές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα.

«Η πτώση της τιμής πιθανότατα οφείλεται στο ότι η αγορά δίνει πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα στους πληθωριστικούς κινδύνους που απορρέουν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και, ως εκ τούτου, αυξάνει τις προσδοκίες της για τα επιτόκια. Αυτό εξηγεί επίσης γιατί το δολάριο ΗΠΑ συνεχίζει να ενισχύεται», δήλωσε η Thu Lan Nguyen της Commerzbank.

Ο χρυσός, ως περιουσιακό στοιχείο χωρίς απόδοση, τείνει να αποδίδει καλύτερα όταν τα επιτόκια είναι χαμηλότερα.

Οι επενδυτές αναμένουν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο τέλος της επόμενης διήμερης συνεδρίασής της στις 18 Μαρτίου, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group.

Οι πιθανότητες διατήρησης των επιτοκίων τον Ιούνιο, που προηγουμένως ήταν κάτω από 45%, αυξήθηκαν σε πάνω από 60%. Τα παγκόσμια ναύλα πετρελαίου και φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν, εντείνοντας τους φόβους για πληθωρισμό, αφού αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά για τη θαλάσσια κυκλοφορία και ότι η χώρα θα ανοίξει πυρ εναντίον οποιουδήποτε πλοίου επιχειρήσει να διέλθει. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν μπορεί να διαρκέσει «κάποιο χρονικό διάστημα», αλλά δεν θα κρατήσει χρόνια.

Πολλοί αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι για τον χρυσό, συμπεριλαμβανομένης της Fitch Solutions, η οποία ανέφερε ότι το μέταλλο θα μπορούσε να φτάσει σε ιστορικό υψηλό άνω των 5.600 δολαρίων ανά ουγγιά αυτή την εβδομάδα, εκτός εάν υπάρξουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης.

«Σε ένα περιβάλλον όπου οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι διασταυρώνονται με πληθωριστικές πιέσεις και πολυπλοκότητες νομισματικής πολιτικής, ο χρυσός γίνεται εργαλείο ανακατανομής κινδύνου στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια», δήλωσε η αναλύτρια της XS.com, Rania Gule.

«Βυθίζεται» το ασήμι

Τα futures στο ασήμι υποχωρούν 6,7% στα 82,91 δολάρια ανά ουγγιά ενώ στη spot αγορά καταγράφει πτώση 7,7% στα 82,39 δολάρια την ουγγιά, ενώ τη Δευτέρα είχε φτάσει σε υψηλό μήνα.