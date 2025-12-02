Ασήμι: Πού οφείλεται το νέο ιστορικό ρεκόρ

Το ασήμι σκαρφάλωσε σε νέο ιστορικό ρεκόρ , συνεχίζοντας την άνοδο κατά σχεδόν 6% της Παρασκευής και φθάνοντας έως τα $58,84 η ουγγιά με τα κερδοσκοπικά πονταρίσματα να συνεχίζονται.

Μετά από έξη διαδοχικές συνεδριάσεις ανόδου το ασήμι έχει σχεδόν διπλασιάσει την τιμή του φέτος, με την απόδοση του να ξεπερνά το ράλι του 60% στον χρυσό.

Και τα δύο πολύτιμα μέταλλα έχουν ευνοηθεί από τις προσδοκίες ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια τον Δεκέμβριο.

Οι αγορές προεξοφλούν μια μείωση 25 μονάδων βάσης λόγω της εξασθένησης που παρατηρείται στην αμερικανική αγορά εργασίας αλλά και μετά από τις πρόσφατες δηλώσεις αξιωματούχων της Fed που υποδηλώνουν κίνηση χαλάρωσης στις 9-10 Δεκεμβρίου.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι έχει αποφασίσει ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Fed χωρίς να τον κατονομάζει. Σύμφωνα με το Bloomberg, o νυν οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ έχει αναδειχθεί ως το φαβορί για τη θέση.

Οι αγορές εκτιμούν ότι η επιλογή του Τραμπ θα πιέσει για χαμηλότερα επιτόκια. Τα χαμηλά επιτόκια συνήθως ευνοούν τα πολύτιμα μέταλλα.

Σύμφωνα με τη BNP Paribas, η άνοδος του ασημιού την περασμένη εβδομάδα ήταν κυρίως κερδοσκοπική καθώς η ανοδική δυναμική του μετάλλου προσέλκυσε όλο και περισσότερα πονταρίσματα για περαιτέρω άνοδο.

Ενας σημαντικός δείκτης είναι ο λόγος χρυσού-αργυρού που έχει πέσει κοντά στο 70. Οι επενδυτές θα πρέπει να παρακολουθούν πόσο ακριβό γίνεται το ασήμι σε σχέση με τον χρυσό.

Ο λόγος αυτός δείχνει πόσες ουγγιές ασημιού χρειάζονται για να αγοράσει κανείς μια ουγγιά χρυσού.

Η αγορά παρακολουθεί επίσης το ενδεχόμενο επιβολής δασμών στο ασήμι αφού το πολύτιμο μέταλλο προστέθηκε τον περασμένο μήνα στη λίστα κρίσιμων ορυκτών της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ.

Οι φόβοι για ένα ξαφνικό πριμ στην Αμερική έχει κάνει μερικούς προμηθευτές διστακτικούς στο να στείλουν το μέταλλο εκτός χώρας, περιορίζοντας τις προοπτικές ανακούφισης σε περίπτωση που η παγκόσμια αγορά σφίξει περαιτέρω.

Η Deutsche Bank εκτιμά ότι οι τοποθετήσεις σε ασήμι από τα ΕΤF θα φτάσουν σε ιστορικό υψηλό τον επόμενο χρόνο καθώς οι μειώσεις επιτοκίων ενισχύουν τη ζήτηση.

Οι επενδυτές επιλέγουν να έχουν έκθεση στο ασήμι τόσο για τα χαρακτηριστικά του ως ασφαλές καταφύγιο, όσο και για τις πραγματικές του χρήσεις. Η οικονομική αβεβαιότητα που τροφοδότησε το ιστορικό ράλι του χρυσού φέτος πιθανότατα ενισχύει και το ασήμι.

Η Deutsche Bank εκτιμά ότι η ζήτηση των επενδυτών για ασήμι θα αυξηθεί τον επόμενο χρόνο, περιορίζοντας περαιτέρω τη βιομηχανική προσφορά. Βλέπει τα ETF να διακρατούν περίπου 1,1 δις ουγγιές ασημιού έως το τέλος του 2026 και να σπάνε το ρεκόρ του 2021.

Οι αγοραστές του ασημιού μπορεί επίσης να προβλέπουν αύξηση της ζήτησης καθώς υπάρχει μια παγκόσμια στροφή προς την πράσινη ενέργεια. Το ασήμι χρησιμοποιείται στην τεχνολογία ηλιακής ενέργειας και στις μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων όπου αναμένεται υψηλή ζήτηση μελλοντικά.