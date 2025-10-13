Ασήμι: Οι τρεις λόγοι που φέρνουν τα νέα ρεκόρ

Τις τελευταίες εβδομάδες αναφορικά με την εμπορευματική αξία των μετάλλων, ο χρυσός είναι αυτός που έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των αγορών. Και όχι άδικα, μιας και έχει «πατήσει» από το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου τα επίπεδα των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά, σημείο που αναμενόταν από τους αναλυτές να φτάσει μέχρι το τέλος του 2025 ή εντός του 2026.

Ωστόσο και παράλληλα με τον χρυσό, ακόμα ένα μέταλλο σημειώνει ράλι στις αγορές το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Μετά τις 17:30 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) η τιμή για τα μελλοντικά συμβόλαια ασημιού ανέβαινε 6,7% στα 50,43 δολάρια ανά ουγγιά.

Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών, με το ασήμι να σημειώνει άνοδο πέραν του 54% το τελευταίο 12μηνο.

Ως βασικοί λόγοι που «οδηγούν» το ράλι των μετάλλων όπως ο χρυσός και το ασήμι, μπορούν να καταγραφούν οι εξής:

Οικονομική αβεβαιότητα

Η αβεβαιότητα μεταξύ των επενδυτών για σειρά γεωπολιτικών παραγόντων καθώς και νομισματικών πολιτικών (βλέπε επιτόκια στις ΗΠΑ) στρέφουν τους επενδυτές στα πολύτιμα μέταλλα. Καθώς οι αγορές αναμένουν τις επόμενες κινήσεις της αμερικανικής ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed) επί των επιτοκίων της, χρυσός και ασήμι προσελκύουν επενδύσεις από τους επενδυτές υπό το φόβο υποτίμησης των ευμετάβλητων τιμών των μετοχών.

Υπενθυμίζεται πως οι ενδείξεις για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ ευνοούν τις τοποθετήσεις στα μέταλλα.

Εύκολα κέρδη

Εν μέσω του «παγώματος» (shutdown) στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ, παραμένει το θολό τοπίο για το που οι επενδυτές θα μπορούσαν να επενδύουν με μεγαλύτερη «ασφάλεια» τα χρήματα τους.

Ενόψει και των εταιρικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο του 2025 που ξεκινούν τις επόμενες μέρες στις ΗΠΑ, τα πονταρίσματα σε χρυσό και ασήμι φαντάζουν ως μια καλή «αμυντική» λογική πριν τις επενδυτικές τοποθετήσεις του επόμενου διαστήματος.

Ζήτηση για AI

Η ζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις υποδομές της -στις οποίες σχετίζεται άμεσα το ασήμι- αναμένεται να συνεχιστεί και να «ταΐσει» τη ζήτηση για το μέταλλο το επόμενο χρονικό διάστημα.

Ιδιαίτερα καθώς οι σπάνιες γαίες που χρειάζονται για την Τεχνητή Νοημοσύνη φαίνεται να μπαίνουν ολοένα και περισσότερο στο προσκήνιο του εμπορικού πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου....