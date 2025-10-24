Πτώση για τον χρυσό, με την προσοχή στραμμένη στον πληθωρισμό των ΗΠΑ

Απώλειες καταγράφουν για την Παρασκευή οι τιμές του χρυσού, οδεύοντας προς μια εβδομάδα πτώσης μετά από τις ισχυρές πιέσεις που δέχθηκε τις προηγούμενες μέρες το πολύτιμο μέταλλο και καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις οικονομικές εξελίξεις από τις ΗΠΑ.

Μετά τις 08:00 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- έπεφταν 0,41% στα 4.128 δολάρια ανά ουγγιά, κινούμενα προς πτώση κοντά στο 2% για την εβδομάδα.

Η spot τιμή του χρυσού υποχωρούσε 0,26% στα 4.114 δολάρια ανά ουγγιά, οδεύοντας προς εβδομαδιαία πτώση 3,1%.

Κύριο θέμα προσοχής για τον χρυσό και γενικότερα για τις αγορές την Παρασκευή είναι τα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ κατά τον Σεπτέμβριο, που θα ανακοινωθούν στις 15:30 (ώρα Ελλάδας).

Η ανακοίνωση θα γίνει παρά το «πάγωμα» (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ που έχει «μπει» στην τρίτη εβδομάδα ισχύος, χωρίς να διαφαίνεται πρόθεση για λύση του πολιτικού αδιεξόδου στην Ουάσινγκτον μεταξύ των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών.

Το Αμερικανικό Γραφείο Στατιστικών Εργασίας ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα δημοσιεύσει την έκθεση για τον πληθωρισμό παρά το shutdown προκειμένου να βοηθήσει την Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης στην ετήσια αναπροσαρμογή του κόστους διαβίωσης για το 2026 για εκατομμύρια συνταξιούχους και άλλους δικαιούχους παροχών.

Τα στοιχεία αποτελούν την πρώτη σημαντική ένδειξη για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας μετά την έναρξη του shutdown και αναμένεται να «δείξουν» στους επενδυτές τις προθέσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed) για τις επόμενες κινήσεις σχετικά με τη νομισματική πολιτική στις ΗΠΑ.

Οι επενδυτές έχουν προεξοφλήσει μια μείωση επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της νομισματικής επιτροπής (FOMC) που ολοκληρώνεται την ερχόμενη Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου. Το ενδιαφέρον θα εστιάσει στο εάν και κατά πόσο η τράπεζα θα δώσει «σημάδια» για νέες μειώσεις επιτοκίων, ιδιαίτερα στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.