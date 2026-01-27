Αρνητικά πρόσημα για το πετρέλαιο την Τρίτη

Μικρές απώλειες καταγράφουν την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου, με τους επενδυτές να εστιάζουν στις εξελίξεις από τις ΗΠΑ και το Καζακστάν για την ενεργειακή προσφορά.

Μετά από τις 09:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) τα futures του Brent -παράδοσης Απριλίου- υποχωρούσαν 0,34% στα 64,55 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα futures του αμερικανικού αργού -παράδοσης Μαρτίου- έχαναν 0,25% στα 60,48 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα futures του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου -παράδοσης Φεβρουαρίου- ανέβαιναν 1,29% στα 39,6 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Όπως μετέδωσε το Reuters, το Καζακστάν είναι έτοιμο να ξαναρχίσει την παραγωγή από το μεγαλύτερο πετρελαϊκό του κοίτασμα, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Ενέργειας τη Δευτέρα, αν και πηγές του κλάδου ανέφεραν ότι οι όγκοι παραμένουν χαμηλοί.

Η CPC, η οποία διαχειρίζεται τον κύριο αγωγό εξαγωγής του Καζακστάν, δήλωσε επίσης ότι επανήλθε σε πλήρη χωρητικότητα στο τερματικό της στη ρωσική ακτή της Μαύρης Θάλασσας, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης σε ένα από τα τρία σημεία πρόσδεσης.

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου μετριάστηκε από την απώλεια παραγωγής στις ΗΠΑ, καθώς μια σοβαρή χειμερινή καταιγίδα έπληξε τη χώρα, επιβαρύνοντας τις ενεργειακές υποδομές και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι αμερικανοί παραγωγοί πετρελαίου έχασαν έως και 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα ή περίπου το 15% της εθνικής παραγωγής κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών και εμπόρων.

Ταυτόχρονα, πολλά διυλιστήρια κατά μήκος της ακτής του Κόλπου των ΗΠΑ ανέφεραν προβλήματα που σχετίζονται με τον παγετό, τα οποία, σύμφωνα με τον Ντάνιελ Χάινς, αναλυτή της ANZ, προκάλεσαν ανησυχίες για διακοπές στην προμήθεια καυσίμων.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, ένα αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ και πολεμικά πλοία υποστήριξης έφτασαν στη Μέση Ανατολή, «χτίζοντας» πάνω στις απειλές που είχε κάνει προ ημερών ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, για να αναλάβει ενδεχόμενη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

«Οι κίνδυνοι εφοδιασμού δεν έχουν εξαφανιστεί εντελώς... Η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει μετά την αποστολή ναυτικών μέσων από τον πρόεδρο Τραμπ» σημείωσε ο Χάινς.